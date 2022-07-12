Her ne kadar şu anda direkt olarak kuantum hesaplama yapabilen işlemcilere sahip olmasak da NVIDIA, klasik-kuantum hibrit hesaplama çağına giriş yapacağımız yeni platformunu duyurdu.

Bundan neredeyse 3 yıl önce sizlere kuantum hesaplamanın 2020’li yılların teknolojisi olacağından bahsetmiştik. NVIDIA, bizleri haklı çıkararak kuantum hesaplama konusunda dev bir adım atmayı hedefliyor. Kuantum hesaplama teknolojisi yakın gelecekte bizleri bekliyor ve potansiyel olarak ilaç, elektrikli araç mühendisliği, yatırım ve daha fazlası gibi alanlarda büyük ilerlemeler vaat ediyor.

Ancak gerçekçi olmak gerekirse bu tür ilerlemelere güç sağlamak için kullanılan uygulamaların çoğu yalnızca kuantum hesaplamaya dayanmayacak. Muhtemelen kuantum hesaplama için optimize edilmiş bazı algoritmalar ve klasik bilgi işlem altyapısı üzerinde çalışan algoritmalar ile birlikte hibrit kuantum-klasik hesaplama kullanacaklar. Ancak şu anda bulmacanın eksik bir parçası var:

Ama NVIDIA’nın üstesinden gelmesi gereken bir problem var.

Çoğu yüksek performanslı bilgi işlem geliştiricisinin mevcut uygulamalarını kuantum bilgisayarlarla hızlandırmasının bir yolu şu an için yok. Bu sorunun üstesinden gelmek için NVIDIA, geleneksel bilgisayarlar ve kuantum işlemciler arasında birleşik ve açık bir ortam yaratacak olan QODA (Kuantum Optimize Edilmiş Cihaz Mimarisi) adlı yeni bir platform sunuyor.

QODA, günümüzün bilimsel hesaplama uygulamalarının kuantum hızlandırmasını sağlayan bir programlama modeli ve bir derleyici araçları içeriyor. Yani QODA, programlama modelinin ve araçlarının programlama modelleriyle ve günümüzün bilimsel geliştiricilerinin uygulamalarında halihazırda kullanmakta oldukları yazılım dilleriyle birlikte çalışmak üzere geliştirilen bir program.

NVIDIA kuantum işlemciler üretmiyor, hibrit bir şekilde kuantum işlemcilerle birlikte çalışacak klasik GPU süper bilgi işlem altyapısını oluşturuyor. Bu nedenle QODA platformu açık bir platform olacak. NVIDIA, bunu önde gelen kuantum bilgi işlem donanım şirketleri ve yazılım şirketlerinin yanı sıra araştırma kurumları ile işbirliği içinde inşa ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.