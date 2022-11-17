NVIDIA, dünyanın en güçlü süper bilgisayarından birini geliştirmek için Microsoft'la ortaklık kurduğunu açıkladı. Bilgisayar, yaay zekâ eğitmek ve geliştirmek için kullanılacak.

Yeni RTX 4000 serisiyle tüketici ekran kartı dünyasındaki liderliğini yeniden kanıtlayan NVIDIA, bugün büyük bir ortaklıkla gündeme geldi. Şirket, Microsoft ile “en güçlü yapay zekâ süper bilgisayarlardan birini" üretmek için çok yıllı ortaklık kurduğunu duyurdu.

Geliştirilecek süper bilgisayar hakkında paylaşılan detaylara göre bilgisayarın amacı, yapay zekâyı eğitmek ve geliştirmek için gereken çok yüksek işlem gücünü karşılamak olacak. Tabii bu yapay zekâlar arasında de metni görsele çeviren DALL-E gibi teknolojiler de olacak.

NVIDIA'nın en güçlü GPU'larından yüzlercesi kullanılacak:

Microsoft’un Azure bulut altyapısından faydalanacak olan bilgisayar, NVIDIA’nın en güçlü grafik işlem birimlerinden H100 ve A100’den yüzlercesine yer verecek. Bununla birlikte bilgisayar, NVIDIA’nın yapay zekâ geliştiricileri için sunduğu Quantum-2 Infiband platformundan da faydalanacak.

“Yapay zekâ teknolojileri gelişiyor, endüstride yer ediniyor”

NVIDIA Kurumsal Bilgi İşlem Başkan Yardımcısı Manuvir Das, yapay zekâ teknolojilerinin giderek geliştiğini ve endüstride yer edinmesinin hızlandığını vurguladı. Das, Microsoft ile ortaklıklarıyla araştırmacılar ve şirketlere son teknoloji yapay zekâ altyapısı ve yazılımı sunacaklarını paylaştı.

İki şirket, bunların yanı sıra Microsoft’un derin öğrenme optimizasyon yazılımı DeepSpeed’i de ortak bir şekilde geliştireceklerini ifade etti.