Nvidia RTX - Işın İzleme Teknolojisi Hangi Oyunlara Geliyor?

Nvidia’nın son teknoloji ekran kartı GeForce RTX, ne gibi yenilikler getiriyor ve ilk etapta hangi oyunlarda kullanılabilecek?

Uzun yıllardır Hollywood fimlerinde aktif olarak görsel efektler için kullanılan ışın izleme teknolojisi, Nvidia’nın atılımıyla yavaş yavaş kişisel bilgisayarlarımız düzeyinde çalışır hale gelmeye başlıyor. İlk etapta 60.000 dolar değerinde bir süper bilgisayar üstünde çalıştırılabilen bu teknoloji, sahneler arasındaki ışık ve gölge geçişlerini hesaplayarak en gerçekçi ışık sekmelerini ve yansımalarını oluşturuyor.

Sözü betimlemelerden uzaklaştırarak aşağıda izleyeceğiniz Star Wars’a ait kısa bir video ile bu teknolojinin neler başardığını göstermeyi daha doğru buluyoruz, iyi seyirler.

Bahsi geçen, süper bilgisayar destekli Star Wars videosunun hemen ardından güçlü ev bilgisayarlarında bu teknolojinin nasıl gözükeceğine dair bir video daha paylaşan Nvidia, RTX 20- modeliyle birçok oyunseveri şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Tomb Raider demosunun kullanıldığı bu video, oyunlarda grafik anlayışının gün geçtikçe daha da gerçeğe yakın olacağını müjdeliyor.

Merak edilen bir diğer konuysa, pek tabii ışın izleme teknolojisinin günümüzde hangi oyunlar tarafından desteklendiği üzerine. İşte karşınızda bu teknolojiden faydalanacak en güncel oyunların tam listesi:

Assetto Corsa Competizione

Atomic Heart

Battlefield V

Control

Enlisted

Justice

JX3

MechWarrior 5: Mercenaries

Metro Exodus

ProjectDH

Shadow of the Tomb Raider

(Not: Güncel listeye zaman içerisinde yeni oyunların da geleceğini gözden çıkarmamak gerekiyor.)