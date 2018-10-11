  • Dizüstü RTX Kartları, CES 2019'a Yakın Zamanda Tanıtılabilir

Nvidia'nın Dizüstü RTX Kartları, CES 2019'a Yakın Bir Tarihte Tanıtılabilir

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Eğer yeni nesil RTX kartları dizüstü bilgisayarlarınızda kullanmak istiyorsanız çok uzun süre beklemenize gerek kalmayacak. Çünkü Nvidia, RTX kartlarının laptop versiyonlarını CES'e yakın bir zamanda tanıtabilir.

Wcctech'in yayınladığı raporlarda "Kaynaklarımızdan elde edindiğimiz bilgilere göre RTX serisinin mobil versiyonları CES zamanında çıkacakken 2080 Max-Q modeli biraz daha sonra çıkacak" şeklinde bir ifadeye rastlıyoruz.

Ortaya çıkan bir doküman, Nvidia'nın RTX 2080 mobil ve RTX 2080 Max-Q modellerine ek olarak RTX 2070, RTX 2070 Max-Q , RTX 2060 Ti, RTX 2060, RTX 2050 Ti ve RTX 2050 modellerini de dizüstü bilgisayarlarda kullanıma sunacağını söylüyor. Yani Max-Q tasarımlı kartlar sadece üst seviye 2070 ve 2080 modellerine mahsus olacak.
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Ayrıca Nvidia'nın dizüstü bilgisayar üreticileriyle "mobil ekran kartı kullanan cihazların kalınlığını standartlaştırma" adına çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Nvidia'nın RTX Max-Q kullanan cihazlar için önerdiği minimum kalınlık Z yüksekliği olarak adlandırılıyor. Wcctech'e göre bazı RTX Max-Q'ya sahip laptoplar 20 mm'den daha ince şekilde piyasaya çıkacak. 

Daha önce de Nvidia'nın üreticilerle bu Z yüksekliğini -önceki GTX kartlarında olduğu gibi- korumak için çalıştığı ortaya çıkmıştı. Eğer bu başarılabilirse, RTX ekran kartlarına sahip laptopların boyutlarında kayda değer artışlar görmeyeceğiz.

Umarız bu kartlar çıkana kadar RTX teknolojisinin yararlanabileceği oyunların ve uygulamaların sayısı artar. CES'in de çok uzak olmadığını düşünürsek Nvidia'nın planlarının ne olduğunu öğrenmek için beklememize gerek kalmayacak.
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Kaynak : https://www.digitaltrends.com/computing/nvidia-geforce-rtx-graphics-for-gaming-laptops-rumored-for-2019/
Etiketler: nvidia, laptop, RTX
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