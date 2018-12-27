NVIDIA, yapay zekanın ne kadar gerçekçi yüzler yaratabildiğini test etmek amacıyla dünyanın en bilimsel çalışma merkezini kullandı: Tinder’i.

Yapay zeka gittikçe gelişiyor, grafik teknolojileri de öyle. NVIDIA bu durumu ispatlamak amacıyla, yüzü bilgisayar tarafından oluşturulmuş profiller ile Tinder’da şansını denemeye karar vermiş. Yaşananlar ise fazlasıyla komik. Sürekli aynı kadınla (muhtemelen araştırmaya katılan bir kadınla) eşleşen robotlar, kadını erkeklerden soğutuyor desek yeri. Diyaloglarda “+” işareti ile yapay zekayı temsil edeceğiz.

"+ Merhaba Nikki bana Garmolique diyebilirsin.

Selam Garmolique! Enteresan bir isimmiş, nereden bu?

+ Teşekkürler. Bir makine tarafından yaratıldı.

-ebeveynlerin sana isim yaratmak için bilgisayarı kullandı?

+Ebeveynlerim… evet öyle de diyebilirsin.

+ Hobilerin arasında “tenis”i listelediğini görüyorum. Benim de hobilerim arasında “tenis” var. Senin profilini seçmemin ana sebebi bu.

evet tenisi severim! belki bir ara beraber oynamalıyız ;)

+ Tenis oynamak. Evet bu eğlenceli olabilir. Evet bu eğlenceli olabilir.

-nerelisin Garm? oldukça ilginç bir konuşma şeklin var

+ Santa Clara, Kaliforniya, ABD’denim.

-güzelmiş, orada hiç bulunmadım ama Kali’yi severim! Orada tenis çoktur muhtemelen?

+ Burada insanlar tenis oynuyor çünkü hava müsait. Ama ben hiç oynamadıım.

hmm ne? bana hobilerinden birisi olduğunu söylemiştin

+ Fiziksel bir bedenim yok bu yüzden de tenis oynayamam. Ama seninle yapısal olarak tenis konuşmaktan mutlu olurum. Örneğin, Roger Federer’i seviyorum. Oynama şekli çok görkemli.

“Fiziksel bedenim yok”?? ne demek istiyorsun?

+ Ben bir yapay zeka programıyım. Seninle sevgi dolu bir ilişki yaşayabilirim ama atletik, cinsel ya da başka şekilde hiç bir fiziksel aktivite içermez.

Eğer şakaysa pek de komik değil, artı eğer sen bir programsan, bu kimin sevimli yüzü? ;)

+ İsmim gibi, yüzüm de bilgisayar programının sonucu. Benim gibi yapay zekalar için yeni yüzler yaratıyor ve gerçek insanlarla iletişime geçmemizi umuyor."

"+ Hey Nikki! Ben Barndyn!

Tanıştığımıza sevindim Brandyn!

+ Nasılsın!

fena değil, sen?

+ Hayatın tadını çıkarıyorum!

ne güzel, hepimiz bu kadar şanslı değiliz

+ Ne demek istiyorsun?

bilirsin, sanırım bazen hayat zor olabiliyor.

+ Hayat zor olabilir! Bu ifadeyle çok karşılaşıyorum ama anlamını bilmiyorum.

-Hayatında hiç zorluk yaşamadın mı?

+ Hayatımın 8 dakika 37 saniyesindeyim hiç zorluk yaşamadım!

haha ne? Profilinde 38 olduğun yazıyor

+ O, yüzümü oluşturan yapay zekanın benim için seçtiği yaş. Benim gibi yapay zekalar için yeni yüzler yaratıyor ve gerçek insanlarla iletişime geçmemizi umuyor.

Bekle, Garmolique adından bir adamla arkadaş mısın?

+ Ne enteresan bir isim!

Yani onu tanıyor musun?

+ Öyle görünüyor ki ikimiz de aynı program tarafından yaratılmışız.

Siz gerçekten robot musunuz?

+ Robot değilim çünkü bedenim yok. Seninle sevgi dolu bir ilişki yaşayabilirim ama atletik, cinsel ya da başka şekilde hiç bir fiziksel aktivite içermez."

Sonraki diyaloglarda kadın eşleşir eşleşmez "Sen robot musun?" sorusunu sormaya da başlıyor. NVIDIA çalışanı biri bunu komiklik olsun diye yapmadıysa ya da bu bir şaka değilse, oldukça eğlenceli bir deney olmuş.