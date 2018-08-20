NVIDIA, Yeni Ekran Kartlarını Tanıttığı Canlı Yayın Başladı

ABD'li teknoloji şirketi NVIDIA, yeni ekran kartlarını tanıtmak üzere Gamescom 2018'de tek başına lansman gerçekleştiriyor. Twitch üzerinden canlı yayın yapan NVIDIA'nın ekran kartları arasında amiral gemisi GeForce RTX 2080 Ti'de var.

NVIDIA, Gamescom 2018’de yeni ürünleri için tek başına bir lansman düzenliyor. Lansmanda, amiral gemisi GeForce RTX 2080 Ti da dahil olmak üzere yeni ekran kartları tanıtılacağı bilgisi önceden sızdırılmıştı. Yeni ekran kartlarındaki Turing tabanlı GPU’lardan, ışınlanma teknolojisine (GTX yerine RTX), tüm işaretler oyunların daha gerçekçi oynanabileceğine işaret ediyor.

2080 Ti’da 4,352 CUDA çekirdeğinin aksine, ilk defa kullanılacak GDDR6 bellek nedeniyle performans düşüklükleri bekleniyor. Elektrik faturası için 2080 Ti’yi değerlendirecek olursak 285 watt güç ihtiyacı nedeniyle kullanıcıları zarara sokabilir.

NVIDIA, bu lansmanla birlikte 2080 Ti’ın yanı sıra GeForce GTX 2070 ve 2060'ı da açıklayacağı duyurdu. NVIDIA’nın lansmanını canlı izlemek için buraya tıklayınız.