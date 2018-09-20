Nvidia'nın Yeni Sürücüsü, RTX Kartlarına Destek Getiriyor

Nvidia, artık yavaş yavaş piyasada görünmeye başlayan RTX 2080 ve RTX 2080 Ti kartları için sürücü desteği getirmeye başladı.

Yeni driver'ın numarası 411.63 olarak geçerken bu önceki 411.51 sürümünden -ki bu kartları ilk olarak deneyen kişiler için gönderilen özel bir güncelleme- sonra büyük bir atlama. Eğer daha önceden kartı ön siparişle aldıysanız ya da alacaksanız, GPU'nuzu dibine kadar kullanmanızı sağlayacak olan driver bu. Diğer hata gidermeleri ve optimizasyonlar dışında sürücünün getirdiği en önemli yeniliklerden biri RTX teknolojisi desteği. Bunu ise Microsoft'un DirectX Raytracing (DXR) API'ı ile yapıyor.

İlginçtir ki Nvidia, bu driver sürümünde GeForce RTX 2070 için herhangi bir destek sunmuyor. Bunun sebebi kartın daha çıkmamış olması olabilir. Kart, gelecek ay raflarda kendisine yer bulacak.

Işın İzleme teknolojisi dışında "Oyuna Hazır (Game Ready)" modu getiren güncellemeyle Assassin's Creed Odyssey, Forza Horizon 4, ve FIFA 19 oyunlarında daha iyi performans alabileceksiniz. Bu oyun listesinin gelecekte daha da genişlemesi bekleniyor.

Şunu belirtmeden de geçmeyelim; bu güncellemeyi yüklemek için RTX kartlarına sahip olmanız gerekmiyor. Yeni sürücü GT 630 (Kepler mimarisi)'dan Pascal'a kadar tüm eski kartları da destekliyor. Sürücüyü GeForce Experience uygulamasından ya da Nvidia'nın internet sitesinden indirebilirsiniz.