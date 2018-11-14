RTX ailesi gün geçtikçe büyüyor. Ailenin son üyesi ise Quadro RTX 4000.

Nvidia, yıllık Autodesk University Konferansı'nda Quadro RTX 4000'in duyurusunu gerçekleştirdi. RTX 4000 firmanın Turing mimarisine sahip ilk orta seviye GPU'su olacak. Quadro RTX ailesinin diğer üyeleri Quadro RTX 8000, RTX 6000 ve RTX 5000'den en büyük farkı bu.

Pek çok kasaya uyumlu olması için tek slotlu olarak tasarlanan Quadro RTX 4000, bir önceki jenerasyon olan Quadro P4000'den %40 daha fazla bant genişliği sunuyor. Üstünde ise gerçek zamanlı ray tracing sağlayan 36 RT çekirdek var. 2304 CUDA, 288 Tensor çekirdeği olan kart, 8k'ya kadar olan videoları kodlayıp çözebiliyor.

Virtual Link için donanım desteğine sahip olan Quatro RTX 4000, FP32 sayesinde 7.1 teraflop işlem yapabiliyor. Derin öğrenme için kullanıldığında ise FP16'nın 57 teraflopluk gücünden faydalanıyor.

Quadro RTX'de, RTX 2070'de bulunan TU106 çekirdekleri ve 8 GB GDDR6 çip bulunsa da Nvidia kartı 160W olarak üretmiş. Quadro RTX 4000'in zirve performansı da RTX 2070'den biraz aşağıda, bunun sebebi ise Nvidia'nın clockspeed'i biraz kısıtlamış olması.

Quadro RTX 4000 Aralık ayında Nvidia'nın sitesinde satışa çıkacak.