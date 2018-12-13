NVIDIA’nın yeni yapay zeka modülleri işletmelerin beğenisine sunuldu. Bu modüller ile şirketler, yapay zeka için ihtiyaç duydukları işlemci gücünü elde edebilecek.

NVIDIA’nın otonom robotlara donanım sağlama planı artık gerçekleşmeye çok yakın. Şirket, Jetson AGX Xavier Modüllerini piyasaya sürdü. Bu modüller, robotlara ve diğer akıllı cihazlara, yapay zekalarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka için gerekli işlemci gücünü sağlayacak. NVIDIA’nın bu modüller için talep ettiği ücret ise her 1000 modül için 1099 dolar olacak. Tüketicilerden ziyade işletmeler için üretilen bu modüller, pek çok farklı amaca göre özelleştirilebilecek.

Çipin üzerinde en az 6 adet işlemci bulunuyor. Seçenekler arasında 8 çekirdekli ARM çip de var. Volta tabanlı GPU, iki NVDLA derin öğrenme çipi ve atanmış görüntü, video ve görüş bileşeni de bu modüllerde yer alacak. Bütün bu özelliklere sahip olan sistemin ihtiyaç duyduğu enerji ise 10W. Çip, saniyede 30 trilyon yapay zeka temelli işlem yapabilme gücüne sahip olacak.

NVIDIA’nın müşterileri ise şimdiden sıraya girmiş durumda. Çinli kargo devi ID.com teslimat robotlarında, Yamaha dronelarında, Nanopore DNA dizilim cihazlarında kullanmak üzere bu çiplerden istiyor.