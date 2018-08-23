Nvidia tarafından paylaşılan iki görsele göre yeni RTX 2080 grafik kartı GTX 1080'e göre %50 daha iyi performans gösteriyor ve RTX 2070 dahi GTX 1080 Ti'dan daha iyi performans gösterebilir.

Nvidia, yeni grafik kartı GeForce RTX 2080’i, şirketin bir önceki nesil grafik kartı olan GeForce GTX 1080 ile karşılaştırdığı benchmark sonuçlarını paylaştı. Yeni Turing mimarisinin ‘eski’ Pascal mimarisi ile karşı karşıya geldiği karşılaştırmada tek bir RTX 2080’in karşısına SLI GTX 1080 geldi.

Sonuçlardaki koyu yeşil sütunlar gösteriyor ki GeForce RTX 2080, PUBG, Hitman II HDR, Shadow of the Tomb Raider, Final Fantasy XV HDR gibi oyunlarda 4K çözünürlükte SLI GTX 1080’e göre %50 daha yüksek performans gösteriyor. Ancak sonuç olarak bu sonuçlar birar pazarlama ürünü ve Nvidia’nın testleri hangi ayarlarda gerçekleştirdiği bilinmiyor.

Açık yeşil sütunlar ise Nvidia’nın yeni yapay zeka destekli kenar yumuşatma teknolojisi olan Derin Öğrenim Süper Örnekleme’nin (DLSS) nasıl bir performans gösterdiği gösteriyor. Görsele göre DLSS, bazı oyunlarda SLI GeForce GTX 1080’e göre 2 kat yüksek performans gösteriyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sonuçlar bir pazarlama ürünü.

Nvidia ayrıca paylaştığı ikinci bir görselle hangi oyunların 4K HDR 60Hz ayarlarda kaç FPS verdiğini gösterdi. Nvidia’nın paylaştığı sayılara bakarak RTX 2080’in GTX 1080 Ti’ı kolaylıkla geride bırakacağını, RTX 2070’in ise yakın ya da daha üst bir performans göstereceğini söyleyebiliriz. Ancak asıl performans, grafik kartları piyasaya sunulduğunda anlaşılacaktır.