Nvidia'nın yakın bir zamanda tanıtmaya hazırlandığı yeni ekran kartı RTX 2080'in fiyatı ortaya çıktı. GTX 1080Ti'dan 50 dolar daha ucuz olacak ekran kartı, fiyatıyla dikkat çekiyor.

Nvidia'nın yakın bir zamanda duyuracağı Turing tabanlı amiral gemisi seviyesindeki ekran kartı RTX 2080'in fiyatı ortaya çıktı. Baidu'da Nvidia yönetimine yakın olduğu iddia edilen biri tarafından ortaya atılan fiyat, yeni nesil ekran kartlarını bekleyenleri sevindirebilir. İddialara göre RTX 2080, 649 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Bu fiyatla RTX 2080, 699 dolarlık GTX 1080Ti'dan 50 dolar daha ucuz olacak.

Ortaya atılan bu fiyat henüz kesinliğe kavuşmamış olsa da RTX 2080'i bekleyen herkesi heyecanlandıracak gibi görünüyor. Yine de temkinli olmakta fayda var, çünkü Nvidia'nın diğer Turing tabanlı RTX serisi ekran kartlarının oldukça yüksek fiyatlara sahip olması bekleniyor.

Aynı kaynaktan gelen bilgilere göre RTX 2080, 1.920 MHz hızında ve 2.500 MHz hızına kadar overclock imkanı sunabilen 3.072 CUDA çekirdeğine sahip olacak. Nvidia Titan V'den daha performanslı (en azından kağıt üzerinde) olması beklenen RTX 2080, Nvidia'nın en güçlü ekran kartlarından biri olacak. Fiyatıyla merak uyandıran ekran kartının önümüzdeki haftalarda tanıtılması muhtemel.