Nvidia’nın RTX 2080 Ti grafik kartlarında büyük bir problem olduğu, birçok kullanıcı tarafından belirtilmişti.

Nvidia’nın 'RTX 2080 Ti Founders Edition' grafik kartlarındaki büyük problem kullanıcılar tarafından ortaya çıkarıldıktan birkaç hafta sonra, şirketten itiraf geldi. Nvidia, söz konusu grafik kartlarında problem olduğunu itiraf etti. Bu sorunun kontrol sürecinde gözden kaçırıldığını belirten şirket, sorun yaşayan kullanıcılara destek vereceğini de bildirdi.

Geçtiğimiz ağustos ayında biraz yüksek bir fiyatla piyasaya sürülmesine rağmen harika bir performans gösteren RTX 2080 Ti Founders Edition grafik kartları tanıtılmıştı. Fakat son zamanlarda kullanıcıların verdiği raporlar doğrultusunda, söz konusu grafik kartlarının bir süre sonra kullanılamaz hale geldiği açıklanmıştı. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların artmasından sonra Nvidia, bu grafik kartlarında herhangi bir sorunun olmadığı bilgisini paylaşmıştı. Fakat bugünlerde şirketten kendisi ile çelişen yeni bir açıklama geldi.

Nvidia, GeForce forumlarında yayınladığı bir bildiride, 'RTX 2080 Ti Founders Edition' grafik kartlarının sorunlu olduğunu kabul etti. Sorun yaşayan kullanıcıların Nvidia Destek Ekibi ile iletişime geçmesini söyleyen şirket, her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti. Nvidia, bu grafik kartların sorunlu olduğunu itiraf etse de, sorunun ne olduğu hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor.