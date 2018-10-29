Nvidia'nın piyasaya sürdüğü yeni RTX 2080 Ti isimli grafik kartları şimdilerde yeni bir iddia ile karşı karşıya. Kullanıcılar bu ekran kartlarının hemen arızalandığını ifade ediyor.

Nvidia'nın yakın zamanda kullanıcılarına sunduğu RTX grafik kartları, şimdiye kadar üretilen en güçlü ekran kartları olarak göze çarpıyor. Üstün donanım gerektiren oyunları bile rahatlıkla oynamanızı sağlayan ve kullanıcılara harika bir oyun deneyimi vadeden Nvidia'nın bu kartlarını kullanabilmek için bütçenizin de fazla olması gerekiyor. Fakat tek sorun yüksek fiyat değil. Söz konusu ekran kartlarını kullanan bazı kullanıcılar, sorun yaratacak herhangi bir ayarlama yapmamalarına rağmen birçok görüntüleme hatası aldıklarını iddia etti.

Nvidia'nın resmi forumunda şikayetlerini dile getiren kullanıcılar forumu resmen şikayetler ile doldurmuş durumda. Siyah ekran sorunları, mavi ekranlar, sistem çökmesi ve tamamen kullanılamaz hale gelen kartlar gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirten kullanıcılar, bu sorunları genellikle 2080 Ti modelinde gördüklerini ifade etti.

Reddit forumunda da şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, Nvidia'nın söz konusu arızalardan sonra kendilerine yedek ekran kartı verdiğini de iddia etti. Bakalım önümüzdeki günlerde bu sorunlar hakkında şirketten bir açıklama gelecek mi?