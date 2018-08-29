Nvidia'nın Türkiye fiyatını büyük merakla beklediğimiz yeni ekran kartı RTX 2080'in bedeli cep yakacak cinsten.

Nvidia'nın Gamescom 2018 kapsamında tanıtımını yaptığı ve oyuncuların hayallerini süsleyen ekran kartı RTX 2080, sonunda piyasaya çıktı. Yurtdışında 1.200 dolar bandında satışa sunulan ekran kartının, Türkiye'deki en ucuz versiyonu olan DUAL-RTX2080-O8G 8GB dahi 7.405 TL'den satılıyor.

Nvidia RTX 2080 Fiyat Listesi

Yukarıdaki fiyatlar maalesef dolar kurunun mevcut durumu sebebiyle biraz abartılı duruyor. Şu an için henüz satışa çıkmayan ancak ön sipariş safhasında olan ürünlerin fiyatı, oyuncuları kızdıracağa benziyor.

Bakalım önümüzdeki süreçte fiyatlarla ilgili herhangi bir değişiklik görebilecek miyiz. Nitekim dolar kuruyla çarpıldığında 7.000 TL gibi bir meblaya gelen bir karta 11.000 TL vermek, pek de makul görünmüyor.