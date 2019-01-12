Nvidia, robotik araştırmalarda yeni gelişmeleri kaydedeceği ve yenilikleri üreteceği araştırma merkezini Seattle'da kurdu.

Nvidia, endüstri ve akademik uzmanlarının, karmaşık görevleri üstlenecek yeni nesil robotlar geliştireceği yeni robotik araştırma merkezini açtı. Şirket; üretim, lojistik, sağlık ve daha birçok konuda gelişim sağlayacak araştırmaları burada düzenlemeyi umuyor.

Washington Üniversitesi kampüsünün yanında yer alan robotik araştırma merkezi Dieter Fox tarafından yönetilecek. Yaptığı bir açıklamada Fox “Geçmişte robotik araştırmalar, entegre sistemlerin yerine küçük ve bağımsız projeler üzerine odaklandı. Biz disiplinlerarası uzmanlarla birlikte kontrol ve algı, insan-robot etkileşimleri ve derin öğrenme konuları üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üzerine çalışılan ilk senaryoda bir mutfak simülasyonu üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Robotların bu simülasyonda dolaplardan nesneler getirmesi ve masayı toplaması gibi genel görevleri tamamlaması bekleniyor.

Robotlar, navigasyon için Nvidia’nın Jetson platformunun yanı sıra TITAN GPU’ları tarafından idare edilen gerçek zamanlı çıkarım işlemini de kullanıyor.

Araştırma merkezinin videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.