Nvidia’nın yeni GPU’sunun özellikleri gerçekten de dikkat çekici. Özellikle de evde bir süper bilgisayara ihtiyaç duyanlar için.

Nvidia, Titan RTX GPU’yu tanıtırken alçakgönüllülük yapmadı ve “Dünyanın en güçlü GPU’su” ifadesini kullandı. Şirketin karta taktığı lakap ise T-Rex.

Titan RTX, firmanın diğer son çıkan kartları olan RTX 2070, 2080 ve 2080 Ti grafik işlem birimleri gibi Turing mimarisiyle üretildi. Derin öğrenme performansı 130 Teraflop olan cihazın Ray-tracing performansı ise 11 GigaRays.

Ray Tracing sözcüğünün oturmuş bir Türkçe karşılığı yok. Temel olarak, bir sahneyi aydınlatan ışıkların, sahnedeki hareketlerini izleyerek görüntü oluşturma tekniği diyebiliriz. Buna, cisimlerden yansımalarının yansımaları gibi karmaşık görüntüler de dahil. Bu sayede bilgisayarlar çok daha gerçekçi ve kaliteli görüntüler oluşturabiliyor.

İsminin önünde bir GeForce ifadesi olmayan RTX kartımız, 72 RT çekirdeğe ve 672 GB/saniye hızındaki 24 GB’lık bir GDDR6 hafızaya sahip. Bu açıdan bakıldığında, RTX 2080 Ti’nin 68 RT çekirdeğinden ve 11 GB GDDR6 hafızasından daha gelişmiş.

Amiral gemisi olarak nitelendirilen bu kartın hedef kitlesi ise oyuncular değil. Yapay zeka araştırmacıları ve veri bilimciler bu kartın esas hedef kitlesini oluşturuyor. Nvidia’nın tabiriyle “bir PC’yi süper bilgisayara çeviren” bu kart, nöral ağların daha hızlı eğitilmesini ve etkileşime geçmesini sağlıyor. Ayrıca, araştırmacıların daha büyük veri setleri kullanabilmelerine olanak veriyor.

Hafta sonu boyunca geleceğine işaret edilen kart, altın rengiyle kaplanmış. Bu açıdan Titan V ile benzerlik gösteren kartta iki adet 8 pinli güç girişi var. GeForce RTX 20XX serisi kartlarda yeşil olan LED rengi, bu kartlarda yerini mavi LED ışıklara bırakmış durumda.

Nvidia kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, Turing mimarisini Nvidia’nın son 10 yıldaki en büyük gelişimi olarak gördüğünü belirtiyor. Gölgeleme, Ray Tracing ve derin öğrenmeyi birleştiren bu altyapıdan Huang’ın çok memnun olduğu belli oluyor. Huang, “T-Rex” sayesinde en talepkar müşteri grubu olarak gördükleri araştırmacı, geliştirmeci ve içerik üreticilerinden oluşan milyonların ihtiyacına cevap verebildiklerini söylüyor.

Nvidia Titan RTX, Avrupa ve ABD’de bu ayın sonlarında piyasaya çıkacak. GPU’nun fiyatı ise 2,499 dolar (yaklaşık 1950 Euro/13 Bin TL’den fazla) olacak.