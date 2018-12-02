Titan serisinin sıradaki üyesi olmaya hazırlanan Titan RTX, beklenenden de önce bizimle buluşabilir.

Nvidia'nın sıradaki kartı olacağı düşünülen Titan RTX, kullanıcıların beklediğinden daha da erken bir şekilde bizimle olabilir. Henüz resmi bir çıkış tarihi olmasa da, kartın 2019 yılı içerisinde çıkacağı kesin.

Görülenlere göre, Nvidia yeni kartı için testlere çoktan başlamış. Bu sebeple de çıkışına çok bir süre kalmadığını öngörebiliriz. Kart, bir YouTube yayıncısı olan Gavin Fee tarafından fotoğraf olarak paylaşıldı. Sosyal medyada bilgisayarına üzerinde Titan yazan yeni bir ekran kartı taktığını gösteren Fee, görünüşe göre yeni ekran kartını test edenlerden biri. Hemen aşağıda yakınlaştırılmış versiyonunu görebileceğiniz fotoğraf ise, Google Brain'in başında olan Andrew Ng tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde ise bir videoda yeni ekran kartının kutusu olabileceği düşünülen görüntüler yakalanmıştı.

Şimdilik, yeni çıkacak olan Titan RTX hakkında fazla bilgiye sahip değiliz, ancak yeni çıkacak olan kartın RTX 2080 ile yarışır düzeyde olacağı düşünülüyor. Nvidia'nın yeni Turing mimarisini kullanacağı da düşünülen ekran kartı hakkında yeni bilgilere sahip oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.