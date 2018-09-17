Nvidia, RTX serisi ekran kartlarının ardından şimdi de veri merkezleri için Tesla T4 GPU'larını kullanıcılara sundu.

Turing mimarisi tekil kullanıcılara yavaş yavaş yaklaşırken Nvidia, veri merkezlerinde kullanılmak üzere yeni ekran kartlarını tanıttı. Tesla T4 Serisi GPU'larını tanıtan şirket, bu kartların yapay zeka ve çıkarım yapma işleri için dizayn edildiğini söyledi.

Nvidia, yeni GPU'nun önceki nesil (Pascal mimarisi) kartlardan 12 kata kadar daha fazla güç verimliliğine sahip olduğunu iddia ederken, bunları kanıtlamak ve rakiplerini geride bıraktığını göstermek için elbette benchmark testlerini de yayınladı. Her ne kadar bu testlere şüpheyle yaklaşmak daha doğru olsa da, buradaki sonuçlardan çok da farklı olmayacağı kanaatindeyiz. Daha önce Intel'in Xeon işlemcilerinin çıkarım yapma işlerinde mükemmel olduğunu görmüştük. O yüzden bu sonuçların ne kadar doğru olup olmadığını, üçüncü parti kurumların yaptığı testlerden sonra görebileceğiz.

Yeni T4'lerin teknik özellikleri oldukça etkileyici. 16 GB GDDR6 RAM'e, 2560 CUDA çekirdeğine ve 320 Turing Tensor çekirdeğine sahip olan kart, tüm bunları 75 watt'lık bir güç tüketimiyle yapıyor. THG raporlarına göre Tesla T4, INT4 moduna sahipken deneysel INT1 moduna ev sahipliği yapıyor. 65 teraflopluk FP16, 130 teraflopluk INT8 ve 260 teraflopluk INT4 modları da cabası. Bir önceki Tesla kartı olan P4 ise, sırasıyla 5.5 ve 22 teraflopluk güç sunuyordu.

Nvidia, kartın yapay zeka uygulamalarına da optimize olduğunu ve aynı anda 38 FHD video yayınını aynı anda kaldırabileceğini söyledi.

Bu tarz profesyonel çözümlerin normal kullanıcıları nasıl etkileyeceği ise genelde çok belli olmuyor. Nvidia'nın yeni RTX kartlarıyla ışın izleme teknolojisini son kullanıcıya getirmesiyle beraber profesyonel işler de daha "basit" şekilde yapılabilir hale gelmişti.