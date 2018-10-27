Nvidia, özellikle yeni Turing mimarisini anlatacağı ve farklı üniversitelerde gerçekleşecek bir dizi etkinlikle ülkemizde öğrencilerle buluşacak.

Nvidia, geçtiğimiz aylarda Turing mimarisini; ülkemizin önde gelen bazı üniversitelerinde gerçekleşecek etkinliklerle tanıtmaya hazırlanıyor. Turing üzerinden ilerleyecek eğitim programı kapsamında Nvidia yalnızca öğrencilerle değil tasarımcılarla ve tabii ki oyun severlerle de bir araya gelecek.

İlk olarak MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenecek oaln etkinlikte, gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi özelliğine sahip yeni GeForce RTX grafik platformu anlatılacak. Soru-cevap şeklinde de ilerleyecek olan etkinlikte öğrencilere aynı zamanda akademik gelecekleri için ilgi alanlarına göre önerilerde bulunulacak.

İki dün devam edecek olan etkinlikler kapsamında konuşulacak konu başlıkları ve etkinlik takvimi ise şöyle;

Gerçek Zamanlı Işın İzleme / Real-time Raytracing

DLSS / Deep Learning Super Sampling / Derin Öğrenme İle Süper-Örnekleme

Tüketici sınıfı ekran kartlarında, rakipsiz bir performans artışı ve gerçekçilik sağlayan RTX platformunun sağladığı teknik yenilikler

MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi: 30 Ekim Salı / 17:30 - 19:30

Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Hezarfen Ahmet Çelebi Konferans Salonu: 31 Ekim Çarşamba / 15:00

Nvidia'nın hedefi ise 2018'de İstanbul içinde 15 üniversite, 2019'da Anadolu üniversitelerini de dahil toplamda 50 üniversitede eğitim semineri düzenleyebilmek.