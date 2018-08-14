Nvidia'nın uzun zamandır konuşulan yeni nesil ekran kartı, yayınlanan yeni videoya bakılacak olursa yakında yeni ismiyle oyuncularla buluşacak.

Ekran kartı denince akla ilk gelen markalardan olan ve bir süredir de gündemi tanıtması beklenen yeni ekran kartı ile meşgul eden Nvidia'dan kısa bir video geldi. Almanya'da düzenlenecek Gamescom'un başlangıcından bir gün önce özel bir GeForce etkinliği düzenleyecek olan şirket, bu etkinlikte katılımcılara bazı sürprizlerinin olacağını da söylemişti.

Yayınlanan yeni video ile birlikte bu sürprize dair ilk fikirler oluşmaya başladı. Bir süredir pek çok platformda adı geçen GeForce RTX 2080 isimli ekran kartına dair iddiaları güçlendiren video, aslında basit bir teaser ve çok fazla özel bilgi yok. Ancak Nvidia, geçtiğimiz günlerde yeni nesil Turing GPU mimarisini resmen tanıttı ve aynı zamanda bu yeni mimariye dayalı Quadro RTX ekran kartları hakkında da bilgi verdi.

Tüm bu açıklamalar, yayınlanan videodaki bazı ufak mesajlarla da birleşince, Nvidia'nın yeni nesil ekran kartı GeForce RTX 2080 olarak ilan edildi diyebiliriz. Videoda yer aldığı söylenen mesajlar için ise yakalanması oldukça zor diyebiliriz. İlki, videoda RoyTeX isimli bir oyuncunun olmasına dayanıyor ve bu RoyTeX ismi RTX'e bir gönderme olarak değerlendiriliyor.

Diğer ipucu ise yine iki kullanıcı arasında geçen yazışmalara dayanıyor. MAc_20 isimli bir oyuncu ile Eight Tee isimli bir başka oyuncunun yazışma sahneleri de 2080'in RTX'in devamında isimde yer alacak ifade olduğunu gösteriyor. Tabii ki tüm bu ufak detaylar ne kadar doğru değerlendirilmiş durumda bilemeyiz ve 20 Ağustos'ta Nvidia sürprizini açıklayana kadar beklemek zorundayız.