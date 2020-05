New York Times, Ön Sayfasında COVID-19'dan Ölenleri Anacak

New York Times gazetesi, yarın gazetecilik tarihine geçecek bir hareketle, ön sayfasının tamamını koronavirüsten ölen kişilerin isimlerine ayırdı. ABD’de 100 bine yaklaşan ölümlerin 1000 tanesinin ismi bu sayfada yer alacak.

Koronavirüs pandemisi, ülkemiz dahil tüm dünyada canlar almaya devam ediyor. Virüsün en fazla yayıldığı ve can aldığı ülke olan ABD’de işler iyice kontrolden çıkmaya başladı. 100 bine yaklaşan ölüm sayısıyla dünyada her ülkeden açık ara daha fazla COVID-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ABD’de, bu konuda farklı görüşler de mevcut.

Tüm bu ölümlere rağmen ülkeyi yeniden açmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump bir tarafta dururken, bir de önlemlerin daha sıkı olmasını gerektiğini söyleyip ABD’nin sağlık sistemini eleştiren büyük bir kesim yer alıyor. Bu noktada ölen kişi sayısına vurgu yapmak isteyen New York Times, yarın gazetecilik tarihine geçecek bir ön sayfayla çıkıyor.

ABD’de koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısına vurgu yapmak isteyen New York Times, yarın çıkacak sayısının ön sayfasında virüs nedeniyle ölen 1000 kişinin ismini sıraladı. Sayfanın sol üst kısmında anlamlı bir mesaj da paylaşan New York Times, “Sadece bir listedeki isimler değiller. Onlar bizdik” şeklinde açıklama yaptı.

Dünyada, belki de alışılmışlıktan kaynaklı olarak, son dönemde insanların koronavirüs kaynaklı sayıları çok fazla umursamadığını görüyoruz. Unutmayın, bırakın binli sayıları '1' kişi bile koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetse bu sayı çok büyük olacaktır. Yeter ki o 1 kişi yakınımız olsun. O yüzden, evlerimizde kalmaya devam edip tek bir insanın bile hayatını tehlikeye atmamaya çalışmalıyız.

ABD’de son durum ne?

Ülkemizde yavaş yavaş kontrol altına alınan koronavirüs, ABD’de büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Özellikle Trump’ın açıklaması sonrası önlemleri gevşetme kararı alan eyaletlerin COVID-19 vakaları artarken, ülke genelinde şu ana kadar 1.615.948 kişide koronavirüs tespit edildi. Ayrıca 96.983 kişinin hayatını kaybettiği ülkede en fazla can kaybının yaşandığı bölge ise New York oldu. New York’ta şu ana kadar 359.926 kişide koronavirüse rastlanırken 29.031 kişi hayatını kaybetti.

Yaz sıcaklarının başlamasına rağmen salgını durduramayan hükümetler, ekonomik olarak zor zamanlar geçirdiği için, virüse rağmen ülkelerini açmaya başladılar. Bu da virüsün yayılımı için daha geniş bir ortam yakalamasını sağladı.