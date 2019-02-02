Ocak 2019'da Türkiye'de Satışa Sunulan En İyi 6 Telefon

2019 hızlı başladı, pek çok firmanın bir süre önce tanıttığı akıllı telefon modelleri Türkiye'de resmi olarak satışa sunuldu. Sizin için en iyi 6 tanesini seçip listeledik.

Yeni yıla girmemizle beraber telefon üreticileri yeni cihazlarını satışa sunmaya başladı. Çentik, ekrana gömülü parmak izi okuyucu, artan kamera sayıları gibi hem ilginç hem de kullanışlı yenilikleri beraberinde getiren 2018'in ardından 2019 yılında da bu teknolojiler daha da gelişerek hayatımızda yer edinecek gibi görünüyor.

2019 yılı ile beraber yeni cihazlarını ülkemiz için sunan markalar olduğu gibi, ülkemize resmi girişini yapan markalar da oldu. Çinli iki dev OPPO ve Meizu, bu ay ülkemiz pazarında en büyük atağı yapan iki şirket oldu. 2019 Ocak ayında, resmi garantili olarak satışa çıkan en iyi akıllı telefonları pahalıdan ucuza olacak şekilde listeliyoruz.

Not: Liste, garantili ve resmi satış tarihlerine göre yapılmıştır.

6. OPPO RX17 Pro:

Türkiye pazarına henüz giren OPPO'nun ülkemizde satışa çıkardığı en iyi telefonu RX17 Pro, rekor kıran hızlı şarj teknolojisi ve üç arka kamerasıyla öne çıkıyor. Gücünü Snapdragon 710 mobil platformundan alan RX17 Pro'nun fiyatlandırması ise en çok tepki alan kısmı. Snapdragon 710'lu bir cihaz için 4.999 TL fiyat biçen OPPO'nun bu kararı bizce tekrardan gözden geçirmesi gerekiyor.

6.4 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+ 19:9 ekran

Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU

6GB/8GB RAM, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12MP, f/1.5/2.4 diyafram, 20MP, f/2.6 diyaframlı çift arka kamera

25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB 3.1 Type-C, NFC

SuperVOOC hızlı şarj destekli 3700mAh batarya

5. Meizu 16th:

Türkiye pazarına yeni giriş yapan bir diğer Çinli üretici Meizu, rekabetçi bir fiyatlandırmayla ürünlerini kullanıcıların beğenisine sundu. Snapdragon 845'ten gücünü alan Meizu 16th, sahip olduğu ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve çok başarılı kamerası sayesinde tam bir amiral gemisi katili. Aynı zamanda çentikli telefonlardan bıkanlar için biçilmiş kaftan olan Meizu 16th'nin 64 GB depolama kapasitesine sahip modelinin fiyatı 3.199 TL.

4. OPPO RX17 Neo:

OPPO'nun Snapdragon 660'lı ve nispeten uygun fiyatlı telefonu RX17 Neo, renk geçişli tasarımı ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla dikkat çekiyor. Cihazın tavsiye edilen satış fiyatı ise 2.999 TL.

6.4 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+ 19:9 ekran

Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

4GB RAM, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

16MP, f/1.75 diyafram, 2MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

3600mAh batarya

3. Meizu 16:

Sıralamamız bir OPPO, bir Meizu şeklinde gidiyor; farkındayız ancak pahalıdan ucuza sıralama yaptığımızda böyle bir durum oluşuyor. Meizu 16th modelinin küçük kardeşi olan Meizu 16, orta segmentin kralı olan Snapdragon 710 mobil platformundan gücünü alıyor ve cihazın diğer özellikleri 16th ile birebir aynı. 64 GB depolama kapasitesine sahip olan Meizu 16'nın fiyatı ise oldukça iyi; 2.399 TL.

2. Huawei P Smart 2019

Huawei'nin en yeni orta seviye telefonu olan P Smart 2019, Çinli üreticinin sahip olduğu en yeni teknolojilerle donatılmış durumda olmasına rağmen birkaç eksiği var. Bu eksiklerden en önemlisi ise USB Type-C yerine micro-USB bağlantı noktasını kullanıyor olması. Kirin 710 yonga setinden gücünü alan P Smart 2019'un tavsiye edilen fiyatı 2.199 TL olmasına rağmen cihazı internet üzerinde 1.800 TL seviyelerinde bulmak mümkün.

6.21 inç 19.5:9 (2340 x 1080 piksel) Full HD+ ekran

Huawei Kirin 710 işlemci

3GB RAM, 64GB depolama

13MP+2MP çift arka kamera

8MP ön kamera

Android 9 Pie işletim sistemi

3.400mAh batarya

1. Meizu Note 8

Meizu'nun daha uygun fiyatlı akıllı telefonu Note 8 de geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa sunuldu. Snapdragon 632 yonga setinden gücünü alan Note 8, 3600mAh bataryasıyla uzun bir kullanım süresi sunuyor. Cihazın fiyatı ise 1.699 TL olarak belirlenmiş durumda.

6 inç, Full HD+ Ekran

1.8 GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 632 işlemci ve Adreno 506 GPU

4 GB RAM, 64 GB hafıza ve 128 GB'a kadar arttırılabilir hafıza

Çift SIM kart desteği

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

168 Gr , 7.95 mm incelik

Parmak izi sensörü

4G / VOLTE, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS

3.600 mAh hızlı şarj desteğine sahip batarya

12 MP ve 5 MP arka kamera 8 MP ön kamera

Bu ay yeni çıkan akıllı telefonlar bakımından çok fazla bolluk yaşanmadığı görülüyor. Şubat ayında gerçekleştirilecek olan MWC 2019 ve onu takip edecek aylarda ise çok daha fazla telefonun ülkemiz pazarına giriş yapmasını bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda ülkemize gelecek olan akıllı telefonlar için takipte kalın :)