AnTuTu, Ocak Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

AnTuTu Benchmark, Ocak 2020 için en iyi performans gösteren amiral gemisi ve orta seviye Android telefonların listesini yayınladı. Ocak 2020’de en iyi performanslı amiral gemisi telefon iQOO Neo 855 Racing Edition olurken, orta seviye telefonlar listesinin birincisi ise Oppo Reno3 5G oldu.

Antutu, geçtiğimiz ocak ayının en iyi Android telefonlarının listesinin yayınladı. En iyi performans gösteren amiral gemisi telefonları ve en iyi performans gösteren orta seviye telefonların bulunduğu listelerin üst sıralarına Çinli üretici Vivo hakim oldu.

AnTuTu tarafından hazırlanan Ocak 2020’nin en iyi performans gösteren amiral gemisi telefonları listesinin ilk iki sırasında Vivo’nun alt markası olan iQOO’nun iki telefonu bulunuyor. Listenin ilk sırasında 504.696 puanla iQOO Neo 855 Racing Edition bulunuyor.

Ocak ayının en iyi amiral gemisi Android telefonları

iQOO’nun listenin en üst sırasında bulunan iki telefonu da Snapdragon 855 Plus işlemcisini taşıyor. iQOO Neo 855 Racing Edition (8GB RAM, 128GB depolama alanı) ve iQOO Pro 5G (8GB RAM, 256GB depolama alanı), sahip oldukları teknolojiler ve yazılım optimizasyonu ile işlemcinin çok daha uzun süre yüksek performansla çalışmasını sağlıyorlar.

Listenin üçüncü sırasında yer alan NEX 3 5G de, tıpkı iQOO Neo 855 Racing Edition ve iQOO Pro 5G’de olduğu gibi Snapdragon 855 Plus işlemciyi olabilecek en performanslı hale getirerek aynı işlemciyi kullanan rakiplerinin önüne geçiyor.

AnTuTu’nun ocak ayı en iyi amiral gemisi telefonları listesinin dördüncü ve beşinci sırasında yer alan iki kardeş telefon OnePlus 7T Pro (8GB RAM, 256GB depolama alanı) ve OnePlus 7T, 90Hz yenileme hızı ve yine Snapdragon 855 Plus işlemci ile yüksek performans sağlıyor.

Ocak ayının en iyi orta seviye Android telefonları

AnTutu, en iyi performans gösteren amiral gemisi telefonlar listesinin yanında bir de en iyi performans gösteren orta seviye akıllı telefonlar listesi yayınladı. Listenin birinci sırasında 397.965 puanla Oppo Reno 3 5G (8GB RAM, 128GB depolama alanı) bulunuyor.

Oppo Reno 3 5G’nin ardından listenin ikinci sırasında 326.851 puanla Vivo X30 Pro (8GB RAM, 128GB depolama alanı) yer alırken, üçüncü sırada ise 322.927 puanla Redmi K30 5G yer aldı. Exynos 980 işlemci ile donatılan Vivo X30 Pro, A77 mimarisini kullanan ilk orta seviye telefon olarak karşımıza çıkmıştı. Exynos 980’den daha güçlü olan Snapdragon 765G ile gelen Redmi K30 5G (8GB, 128GB depolama alanı) de güçlü bir telefon olarak listenin üst sıralarında yer alıyor.