SensorTower şirket, Ocak 2021 döneminde en çok yüklenme alan yayıncıları açıkladı. Google, hem Play Store hem de App Store'da birinci olmayı başarırken Facebook da genel toplamda ikinci sırada yer aldı.

Daha önce en çok indirilen mobil uygulamalar gibi haberlerimizde bahsettiğimiz SensorTower şirketi, Ocak 2021 için bir liste yayınlandı. Ancak bu sefer ocak ayında en çok indirilen oyunlar ve uygulamalar değil, en çok uygulaması indirilen yayıncılar sıralandı.

Google, hem Play Store hem de App Store tarafında birinci olmayı başarırken Facebook, Play Store'da ikinci, App Store'da üçüncü sırada yer almayı başardı. Facebook, genele bakıldığında ise Google'ın arkasından ikinci olmayı başardı.

Ocak 2021'de en çok indirmeye sahip mobil yayıncılar

SensorTower'ın internet sitesinde yayınlanan yazıya göre Google, Ocak 2021'de dünya genelinde 250 milyona yakın yüklenme alarak birinci sırada yer almayı başardı. Facebook ise 191 milyondan fazla yüklenme sayısıyla Google'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Toplam indirmelere bakıldığında Voodoo, AppLovin ve Crazy Labs ilk beş sırada yer alan diğer yayıncılar oldu. Ocak 2021'deki toplam yüklenmelerde Bytedance 8., Microsoft ise 9. sırada yer aldı. Aralık 2020 ile kıyasladığımızda ilk dördün değişmediği görülüyor. Aralık ayında beşinci sırada Azur Interactive Games yer alıyordu. Ocak döneminde 1 basamak gerilediği görülüyor.

App Store indirmelerine baktığımızda ilk beş sırayı Google, Tencent, Facebook, Bytedance ve Voodoo'nun aldığı görülüyor. Play Store'da ise Google, Facebook, AppLovin, Voodoo ve Azur Interactive Games ilk beş sırayı oluşturuyor. Ayrıca App Store tarafında ilk 10'a girmeyi başaran Alibaba da dikkat çekmeyi başarıyor.