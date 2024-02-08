Ocak 2024, Tarihin Kayda Geçen En Sıcak Ocak Ayı Oldu

Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Son olarak geçtiğimiz ocak ayı, kayıtlara geçen en sıcak ocak ayı oldu.

Küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle sürekli olarak rekor sıcaklıklar kaydediliyor. Yaz aylarında sık sık çok yüksek sıcaklıklar görsek de uzun süreli sıcaklık ortalamaların yükselişini fark etmek çok da kolay değil.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), perşembe günü yaptığı açıklama ile 2024 yılının ocak ayının, şimdiye kadar kayıtlara geçen en sıcak ocak ayı olduğunu söyledi.

Kayıtlar 1850 yılına kadar gidiyor

Geçtiğimiz ay, Ocak 2020'den bu yana kayda geçmiş en sıcak ay oldu. İnsanların neden olduğu iklim değişikliği ve El Nino hava olayı, yüzey sularının sıcaklığını daha da yukarı çıkardı. Haziran ayından bu yana geçtiğimiz her ay, geçmiş yılların aynı aylarıyla kıyaslandığında rekor sıcaklıklara sahne oluyor.

C3S Vekil Direktörü Samantha Burgess, endüstri devrimi öncesi referans dönemleriyle karşılaştırıldığında, 12 aylık süreçte ortalama sıcaklığın 1,5 derece daha yüksek olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. Burgess ayrıca gaz emisyonları konusunda hızlı kısıtlamalara gidilmesinin küresel sıcaklıkların artışını durdurmak için tek yol olduğunu da söyledi.

ABD'deki araştırmacılar da 2024 yılının, üçte bir ihtimalle geçtiğimiz yıldan daha sıcak olacağını tahminlemişti. Ayrıca bu yılın, %99 ihtimalle en yüksek sıcaklıkların görüldüğü beş yıldan biri olacağını öngörmüştü. Geçen aydan itibaren El Nino fenomeninin zayıfladığı belirtilirken, bu yıl içerisinde La Nina fenomenine dönebilmesi bekleniyor.