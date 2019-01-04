2019'un İlk Ayında Çıkması Beklenen 5 Telefon

Yeni yılın ilk ayında çıkacak olan ve en çok beklenen beş telefonu içeriğimizde sizin için derledik.

2019, akıllı telefon piyasası için oldukça ilginç geçecek gibi duruyor. Apple, Samsung, Xiaomi gibi teknoloji devleri bu senenin amiral gemilerini geliştirmeye devam ederken, bir yandan da bu ay içerisinde çıkacak olan telefonların haberleri geliyor. İşte bu ay içerisinde gelecek olan telefonlar arasında en çok beklenenler:

Honor View 20

Halihazırda Çin’de Honor V20 olarak yayınlanmış olan Honor View 20, küresel olan 22 Ocak’ta satışa çıkacak. Ön kamerası 25MP olan telefonun çift arka kameralarından bir tanesi 48MP olurken, ikinci kamera Time of Flight sensörü olacak. 6.4 inçlik bir ekrana sahip olacak olan telefonun işlemcisi ise Kirin 980. Ayrıca 4000mAh’lık da bir bataryaya da telefonun dikkat çekici özelliklerinden.

6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı olan versiyonu 2999 yuan yani yaklaşık olarak 2350 lira olacak olan telefonun 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olacak olan versiyonu ise 3499 yuan, yani yaklaşık olarak 2730 lira.

Huawei Y9

İlk olarak 2018 Ekim’de Çin’de görücüye çıkan Huawei Y9 (2019), 7 Ocak’ta Yeni Delhi’de düzenlenecek olan bir etkinlikle resmi olarak satışa çıkacak. Telefon 6.5 inçlik bir ekrana ve Kirin 710 işlemciye, 3GB/6GB RAM’e, 64GB dahili depolama alanına sahip olacak. Çift arka kameralar 13MP/2MP iken, çift ön kameralar ise 16MP/2MP olacak.

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung, ocak ayında M serisinin Hindistan’da satışa sunulacağının tüyolarını vermişti. Telefonların isimleri ise M10, M20, M30 olacak.

Gelen ilk haberlere göre M10, 6.5 inç ekrana, Exynos 7870 işlemciye, 3GB RAM’e sahip olacak olan telefon, Android 8.1 Oreo ile birlikte gelecek. Ayrıca telefonun 13MP arka kamera, 5MP selfie kamerasıyla geleceği de biliniyor.

M20; 2340x1080 ekrana, Exynos 7885 işlemciye, 3GB RAM’e sahip olacak ve Android 8.1 Oreo ile birlikte gelecek. Dahili depolama alanı ise 32GB/64GB olacak.

M30’un da M20 ile neredeyse aynı özelliklerle birlikte gelmesi bekleniyor. M20’den farklı olarak 4GB RAM’e sahip olacak olan telefon, 64GB/128GB dahili depolama seçenekleri de sunacak.

Redmi Pro 2

Şirketin, Redmi Pro 2’yi 10 Ocak’ta Çin’de piyasaya sürmesi bekleniyor. Dedikodulara göre Redmi Pro 2, firmanın ilk 48MP arka kameraya sahip telefonu olacak ve gücünü Qualcomm Snapdragon 675’ten alacak.

Lenovo Z5 Pro

Firmanın Z5 Pro modeli, dünyanın 12GB RAM’e sahip olan ilk telefonu olacak. Telefon daha önce Z’nin satışında gösterilmişti; şirketin ocak ayı içerisinde Z5 Pro’yu da Çin’de yayınlaması bekleniyor. Ayrıca bazı haberlere göre telefon tüm dünyada aynı anda satışa sunulacak.

6.39 inçlik, FHD+ AMOLED ekrana sahip olacak olan telefonun kızaklı bir yapıya sahip olacak. Gücünü Snapdragon 855’ten alacak olan cihazda ayrıca parmak izi okuyucu da ekranda olacak.