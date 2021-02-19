Bir sonik elektrikli diş fırçası olan Oclean Xpro, kör nokta algılama özelliği, dokunmatik ekranı ve yüzlerce özel diş fırçalama programı ile dişlerinizi yalnızca düzenli değil, aynı zamanda doğru şekilde de fırçalamanıza yardımcı oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dişlerimizi her gün doğru ve düzenli bir şekilde fırçalamak, diş sağlığını korumak ve diş hastalıkları riskini azaltmak adına son derece önemli. Ayrıca diş hastalıklarını başta böbrek olmak üzere farklı organlardaki rahatsızlıklara zemin hazırladığını da unutmamak gerekiyor.

Düzenli fırçalama konusu kolaylıkla anlaşılabilir olsa da “doğru” fırçalamanın tam olarak ne olduğunu çoğu kişi bilmiyor. Oclean, aşağıda açıklayacağımız üç faktörde doğru fırçalamaya yardımcı olmak için yeni sonik elektrikli diş fırçası Oclean Xpro’yu geliştirdi.

“Doğru fırçalama”, doğru yönde fırçalama ile başlar

Hemen herkesin farklı bir ağız yapısına, sağlığına ve diş fırçalama alışkanlığına sahip olduğunun farkında olan Oclean, Xpro ile farklı diş fırçalama alışkanlıklarına sahip kişilerin de ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kullanıcılara 20’den fazla ön ayarlı, yüzlerce de özel diş fırçalama programı sunuyor. Tüm bu programlara uygulama üzerinden kolaylıkla erişebiliyorsunuz.

6 eksenli bir jiroskopa ve bir işlemciye sahip olan Oclean Xpro, kullanıcılar için en iyi diş fırçalama deneyimini sunabilmek adına kullanıcının fırçaladığı her bir alandaki salınımı, fırçalama yörüngesini, basıncını, etkin temizleme alanını ve fırçalama süresini kaydedip analiz ediyor. Uygulama üzerinden tüm bu veriler kullanıcılar tarafından da görüntülenebilecek ve uygulama, doğru bir diş fırçalama alışkanlığına sahip olmayan kişilere bu konuda bir rehber sunarak yardımcı olacak.

Satışa sunulan pek çok sonik diş fırçasında kör nokta algılama özelliği bulunuyor. Ancak Oclean Xpro, kullanıcının diş fırçalama verilerini uygulamadan bağımsız bir şekilde de işleyebiliyor ve hemen üzerinde bulunan dokunmatik ekrandan kullanıcılara fırçalamayı atladığı noktalar olduğunu hatırlatabiliyor. Dahası, kullanıcı çok güçlü bir şekilde dişlerini fırçalamaya başladığında Oclean Xpro, bunu algılayarak diş minesini ve diş etlerini korumak adına frekansı otomatik olarak azaltıyor. Oclean’a göre bu iki özellik, Xpro’yu rakiplerinden kesin bir şekilde ayırıyor.

Kendinize yeni bir sonik elektrikli diş fırçası arıyorsanız kör nokta algılama özelliği ve dokunmatik ekranı ile öne çıkan Oclean Xpro’ya bir şans vermenizi tavsiye edebiliriz. Üstelik buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz ürün sayfasında Webtekno okuyucularına özel oluşturulan “XPRO5” kodunu kullanarak Oclean Xpro’ya yüzde 5 indirim ile sahip olabilirsiniz. (İndirim kodu, 21 Şubat’a kadar geçerlidir.) Bu arada çevrimiçi mağaza yerine fiziksel mağazayı ziyaret etmek isteyenlerin Kocaeli’de Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No:7’ye gidebileceklerini de belirtelim.