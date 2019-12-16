Oda Spreyi Sıkan Bir Sürücü, Arabasını Havaya Uçurdu

Batı Yorkshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, arabasına aşırı oda spreyi sıktıktan sonra sigara içen bir sürücünün arabasını havaya uçurduğunu açıkladı. Yaşanan bu patlamanın ardından sürücü, kazadan şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı.

Batı Yorkshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, mesai başındayken karşılaştıkları ilginç bir olayı Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta hasar görmüş siyah Seat bir araba bulunuyordu. Normal şartlarda paylaşılan fotoğrafın kaza yapmış bir araca ait olduğu düşünülebilir ancak işin aslı yapılan açıklamadan sonra ortaya çıktı.

İtfaiyecilerin aktardığı ilk bilgilere göre parlama meydana gelmeden önce araçta 'aşırı' miktarda oda spreyi kullanıldı. Sürücünün aşırı miktarda oda spreyini aracına sıktıktan sonra sigarasını yakmak için çakmağını ateşlemesinin ardından trajik olayın patlak verdiği belirtildi. Sürücü çakmağını ateşledikten sonra spreyden çıkan gaz tutuşarak tüm camları ve kapıları sıkıştırdı.

Polis, olayın çok daha kötü sonuçlanabileceğini söyledi:

Yetkililerin verdiği bilgilere göre araç sürücüsü, yaşanan bu olayın ardından şans eseri küçük yaralanmalar ile kurtulmayı başardı. Geçtiğimiz cumartesi günü İngiltere'nin Batı Yorkshire şehrinde bulunan Halifax’ta yaşananlara ilişkin açıklama yapan polis, olayın çok daha kötü sonuçlanabileceğini belirtti. Polis ayrıca bu tür olayların gelecekte tekrar yaşanmaması için insanları güvenlik tavsiyelerine uyması konusunda uyardı.

Yetkililer, otomobilin cumartesi günü saat 15.00’da, patlama gerçekleştiği sırada kasabada bulunan Fountain Street'te, hareketsiz bir şekilde trafikte olduğunu ifade etti. Yaşanan bu trajik patlamanın çok şiddetli olduğu da belirtildi. Hatta söylenenlere göre patlama o kadar şiddetliydi ki yakındaki işyerlerinin camlarına bile zarar verdi.

Yaşanan olayın ardından polis ve itfaiye olay yeri incelemesi başlattı. Bu süreç boyunca yol trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemelerin ardından Batı Yorkshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, trajikomik olayın gerçekleşme nedeninin aşırı oda spreyi kullanımı olduğunu doğruladı.