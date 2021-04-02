Girişimcilik ve Melek Yatırımcılık konulu paneller ve sunumlardan oluşacak oturumlara ev sahipliği yapacak olan Investart etkinliği için kayıtlar devam ediyor. Üç gün sürecek olan etkinliğin son gününde katılımcı girişimciler, jüri ve yatırımcılar karşısında yapılan sunumlar ile projeleri için yatırım elde etme ve çeşitli ödüller kazanma şansı yakalayacak.

Ülke genelinde girişimcilik ekosistemine dahil olmayı hedefleyen ve start-up olma yolunda ilk adımlarını atmak isteyen, yatırım alabilecek girişim fikirleri olduğunu düşünen tüm takımların başvurabileceği bir etkinlik olan Investart, bu sene 'Girişimcilik' ve 'Melek Yatırımcılık' konulu paneller ve sunumlardan oluşacak.

ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte 8 - 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen paneller ve sunumlar sonrası 11 Nisan'da ise deneyimli mentörler eşliğinde yapılacak ön elemeyi geçerek finale kalmaya hak kazanan ekipler, girişimlerini alanında yetkin olan jürilere aynı zamanda da yatırımcılara sunma şansı yakalayacaklar. Dereceye giren takımların çeşitli ödüller kazanacağı etkinlikte ayrıca jüriler kendi seçtikleri takımlara yatırım desteği de sağlayabilecekler.

Tüm katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacaklar:

Çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Investart'ta panellere katılım sağlayan tüm katılımcılar ve sahneye çıkan girişimler sertifika almaya hak kazanacak. Tüm üniversitelerden katılımcılara açık olan etkinliğe dilerseniz seyirci olarak katılıp panelleri izleyebilir ve sertifika kazanabilir, dilerseniz yatırım alacağına inandığınız girişimcilik projeleriniz ile katılım göstererek sunum gerçekleştirebilirsiniz.

Investart hakkında daha fazla bilgi almak için dilerseniz buraya tıklayarak etkinliğin web sitesini ziyaret edebilir, katılımcı olmak için 'Girişim Başvuru Formu' ve 'Seyirci Başvuru Formu' sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.