ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen ve girişimcilerle yatırımcıları buluşturmayı hedefleyen Investart etkinliği, 24 Nisan tarihinde kapılarını açıyor.

ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından organize edilen Investart etkinliği 24 Nisan’da TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu'nda gerçekleşecek.

Etkinlikte finale kalmaya hak kazanan takımlar, girişimlerini alanında yetkin olan jürilere aynı zamanda da yatırımcılara sunma şansı yakalayacaklar. Dereceye giren takımların çeşitli ödüller kazanacağı etkinlikte ayrıca jüriler kendi seçtikleri takımlara yatırım desteği de sağlayabilecekler.

Etkinlikte girişimcilik ve yatırımcılık üzerine 6 panel yapılacak

Melek yatırımcılıktan kitlesel fonlamaya, erken aşama girişimlerden başarı hikayelerine 6 panel 18-21 Nisan tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. Panellerde Vestel Ventures, Fongogo, Hande Enes, 500 Startups, Boğaziçi Ventures ve ScaleX konuk olacak. Online olarak gerçekleşecek panellere katılım sağlayan tüm katılımcılar da sertifika almaya hak kazanacak.

Herkesin katılımına açık olan etkinliğe dilerseniz seyirci olarak katılıp panelleri izleyebilir ve sertifika kazanabilir; dilerseniz de finalist projeleri 24 Nisan’da canlı bir şekilde seyredebilirsiniz.

Investart hakkında daha fazla bilgi almak için etkinliğin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.