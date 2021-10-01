ODTÜ İşletme Topluluğu Kampüs Liderliği Başvuruları Başladı

ODTÜ İşletme Topluluğu’nun Türkiye’deki bütün üniversiteleri birbirine bağlamak için hazırladığı “Kampüs Liderliği” projesinin başvuruları başladı.

Türkiye’nin en köklü ve prestijli üniversitelerinden birisi olarak kabul edilen ODTÜ’nün İşletme Topluluğu, Kampüs Liderliği adını verdiği projesini hayata geçirmek için gerekli adımları atmaya başladı.

Kampüs Liderliği programı, ÖDTÜ dışındaki diğer üniversitelerin öğrencilerinin de ÖDTÜ İşletme Topluluğu bünyesinde yer alabilmesini sağlayan bir sistem. Bu projeye bütün üniversitelerden öğrenciler katılabiliyor.

Kampüs Liderliği nedir:

Kampüs Liderliği sistemi, farklı üniversitelerde olsalar bile öğrencilerin birlikte etkinlikler düzenleme ve bu etkinliklerde aktif rol alma imkanı bulmasını sağlıyor. Bu sistemin asıl amaçlarından birisi ise Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin arasında güçlü bağlar kurmak ve bütün üniversitelerin daha iyi yerlere gelmesini sağlamak.

Bu proje sayesinde ekibin içindeki öğrenciler farklı üniversitelerden farklı insanları tanıma şansı elde edebilecek ve ilgi alanlarına uygun kişilerle daha kolay bir şekilde tanışabilecek ve gelecekteki potansiyel iş fırsatları hakkında bilgi edinebilecek.

ODTÜ İşletme Topluluğu’nda Kampüs Lideri olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanarak başvurunuzu yapabilir.