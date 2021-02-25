29 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin en aktif öğrenci topluluklarından biri olan ODTÜ İşletme Topluluğu (METUBIZ), 26-27-28 Şubat 2021’de Liderlik ve Kariyer Zirvesi’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

ODTÜ İşletme Topluluğu’nun her yıl yaklaşık 900 katılımcıyı ağırladığı Türkiye'nin en büyük kulüpçülük etkinliklerinden biri olan Liderlik ve Kariyer Zirvesi, bu yıl online olarak gerçekleştirecek.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcıların, Türkiye'nin önde gelen CEO ve genel müdürlerinin tecrübelerini dinleyip, kendileri ile tanışma fırsatı bulabileceği Liderlik ve Kariyer Zirvesi, katılımcıların kendilerini sadece bireysel anlamda değil network anlamında da geliştirmelerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

ODTÜ İşletme Topluluğu tarafından aktarılan bilgilere göre etkinliğin bilet gelirlerinin tamamı SMA-DER’e bağışlanacak. Baştan sona interaktif bir ortamda deneyimlenecek olan etkinliğin bitiminde ise katılımcıları sürpriz çekilişler bekliyor. Liderlik ve Kariyer Zirvesi’ne kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.