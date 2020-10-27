ODTÜ Metubiz Marketing School, Yarın Başlıyor

ODTÜ İşletme Topluluğu tarafından hayata geçirilen Metubiz Marketing School, yarın başlayacak ve 30 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

29 yıllık bir geçmişe sahip olan ODTÜ İşletme Topluluğu, Metubiz Marketing School ile pazarlama alanında kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler için eğitimler ve vaka çalışmalarını kapsayan sertifikalı bir eğitim programı sunuyor.

Alanında uzman eğitmenler ve şirketlerin pazarlama departmanlarından direktörlerle öğrencileri buluşturacak olan program, pandemi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde çevrimiçi kanallar üzerinden üç gün sürecek bir etkinlik haline getirilmiş durumda.

ODTÜ İşletme Topluluğuna göre etkinlikte katılımcıların; profesyonellerden ve direkt olarak sahadan gelen yöneticilerden aldıkları dersler ve onların aktardıkları tecrübelerle kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

28 Ekim Çarşamba (Yarın) başlayacak ve 30 Ekim Cuma gününe kadar sürecek olan Metubiz Marketing School hakkında daha fazla bilgi almak için businessclub.metu.edu.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.