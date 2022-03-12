Pfizer, Vestel, Garanti BBVA ve daha birçok şirketin insan kaynakları temsilcileriyle mülakat simülasyonu yapabileceğini ÖDTÜ Mülakat Günleri, 24 Mart’ta başlıyor.

ÖDTÜ öğrencilerine ‘iş dünyasının kapısı’ da diyebileceğimiz mülakat sistemini anlatmak üzere hazırlanan ÖDTÜ Mülakat Günleri (OMG) mülakat sisteminin içeriğinin anlaşılmasına, yapılan hataların vurgulanması ve düzeltilmesi için hazırlanan bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

OMG 2022, bu yıl ÖDTÜ öğrencilerine ek olarak Bilkent öğrencilerinin de katılabileceği bir etkinlik olacak. Etkinlikteki simülasyonlarda ise hem ülkemizde hem de dünya çapında önemli markaların insan kaynakları uzmanları bulunacak.

Etkinlik, 24-25-26 Mart tarihlerinde yapılacak

Etkinlikte Garanti BBVA, Borusan, Bosch, Vestel, Pfizer ve daha pek çok markanın insan kaynakları temsilcileriyle mülakat yapma şansı elde edebileceğiniz OMG, iki etaplı olarak gerçekleştirilecek. İlk kısım 24-25-26 tarihlerinde Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca 26 Mart’ta ‘Gather.town’ isimli platformda markaların açacağı stantlar ile sanal bir fuar alanı oluşturulacak. İkinci kısım ise 2-3 Nisan’da ÖDTÜ kampüsünde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Eğer sizde ÖDTÜ Mülakat Günleri’ne başvurmak isterseniz 13 Mart tarihine kadar burada bulunan bağlantıyı kullanarak etkinliğe kaydolabilirsiniz.