ODTÜ Robot Topluluğu tarafından düzenlenen Robotalks 3.2, 4 Aralık Cuma günü YouTube üzerinden online gerçekleştirilecek.

20 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Türkiye’nin ilk robotik topluluğu unvanını taşıyan ODTÜ Robot Topluluğu, alanında uzman kişilerin söyleşi, sunum veya konuşmalarından oluşan Robotalks etkinliğini bu yıl, devam etmekte olan pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirecek.

YouTube üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayın ile katılımcılarıyla buluşacak olan etkinlik, 4 Aralık Cuma günü saat 19:00’da başlayacak. Etkinlik; bünyesinde Ipana, Gillette, Ariel gibi birçok kişisel bakım ve hijyen ürünü markası bulunduran, kimya endüstrisinin önde gelen şirketlerinden olan P&G’nin de katılımıyla gerçekleşecek.

P&G fabrikalarında ve depolarında kullanılan robotik çözümlerin konu alınacağı ve sürpriz çekilişlerin gerçekleştirileceği Robotalks 3.2 etkinliğine katılmak için buraya tıklayarak ODTÜ Robot Topluluğu YouTube kanalına gidebilirsiniz.