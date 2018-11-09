ODTÜ Think&Talk Etkinliği 17 Kasım'da Ankara'da

Geçen yıl Türkiye’nin çeşitli illerinden 367 katılım alan Think&Talk etkinliği, bu yıl da ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından organize edilecek olup Vaka Analizi ve Girişimcilik Semineri olmak üzere 2 bölümden oluşacaktır.

Vaka Analizi

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden takımlar halinde katılan yarışmacılar kendilerine sunulan bir vaka karşısında hareket planı, iş modeli, gelir planı gibi projeler hazırlamaya çalışacaklardır. Bu süreç esnasında yarışmacılara alanlarında uzman mentör kadrosu projelerini hazırlamakta yardımcı olacak, aynı zamanda çeşitli eğitimlerle birlikte yarışmacıların kişisel gelişimlerine katkıda bulunulacaktır. Projelerin hazırlanması için verilen sürenin sonunda, yarışmacılar jüri karşısında hazırladıkları projelerin sunumlarını yapacak ve jürinin vereceği karar sonrasında dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecektir.

Girişimcilik Semineri

Etkinliğin bir diğer bölümü olan girişimcilik seminerinde, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir dinleyici kitlesine, girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin yapacağı konuşmalar ile dinleyicilerin ufkunu açmak, hayallerini gerçekleştirmek için gerekli olan inanca sahip olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Buna ek olarak çeşitli alanlarda startupların ve e-ticaret şirketlerinin yöneticilerinin katılacağı panellerle etkinliğin çok yönlü bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacaktır.

ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, Türkiye’de eksik olan girişimcilik bilincini, bilimsel veriler ışığında, ileri görüşlü, üreten ve geliştiren gelecekteki, iş sahibi adayı olan ülkemiz ve üniversitemizin değerli öğrencilerine iş yaşamına henüz adım atmadan kazandırmayı kendine amaç edinmiştir. Bu amaçla, topluluğumuz kurulduğu tarihten bugüne girişimciliği destekleyen, verdiği eğitim ve yaptığı organizasyonlar sayesinde insanları girişimci olma konusunda bilgilendiren ve bu yolda cesaretlendiren çeşitli etkinlikler düzenlemiştir.

17 Kasım tarihinde CROWNE PLAZA ANKARA’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Think&Talk etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için odtuggt.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.