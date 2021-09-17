OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye, sosyo-ekonomik durumun öğrenci başarısını en çok etkilediği ülke oldu. Raporda bu durumdan en az etkilenen ülke ise Kanada olarak yer aldı.

2020'nin ilk aylarından itibaren hayatın her alanına olumsuz etki eden pandeminin en çok zarar verdiği alanlardan biri de eğitim oldu. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca ülkemizde eğitim uzaktan devam etti ve dünya genelinde pek çok ülkede de benzer uygulamalar vardı.

Uzaktan eğitim, beraberinde internete, bilgisayara ya da tablete ulaşmada zorlanan öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti de gündeme getirdi. Özellikle sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı durumda bulunan öğrenciler, fırsat eşitsizlikleri sebebiyle eğitimden mahrum kaldı. Bu da pek çok çocuğun bu süreçte düzgün bir eğitim alamamasına sebep oldu.

OECD, 'Eğitime Bakış 2021' raporunu yayınladı

euronews'da yer alan bir habere göre, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) tarafından yayınlanan 'Eğitime Bakış 2021' raporu, bu fırsat eşitsizliklerinin eğitime etkisini gözler önüne serdi. Raporda OECD ülkeleri arasında sosyo-ekonomik durumun öğrencinin başarısını en çok etkilediği ülke, Türkiye oldu. Bu farklılıklardan en az etkilenen ülke ise Kanada oldu.

Raporun üzerinde durduğu konular arasında sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı konumda bulunan öğrencilerin uzaktan eğitim için gerekli materyallere ulaşamaması, ebeveynlerinden destek alamamaları ve kendilerine ait çalışma alanlarının bulunmaması gibi konular yer aldı.

Bu öğrencilerin yüksek öğrenime devam etme ihtimali azalıyor

Rapor, dezavantajlı grupta bulunan öğrencilerin yüksek öğrenime devam etme ihtimallerinin azaldığını vurgularken; göçmen ailelerin çocuklarında bu oranın çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Raporda yer alan bir diğer önemli nokta ise, dijital eğitimin bu eşitsizlikleri artırdığı noktası oldu.

Eğitim sisteminin düşük performans gösterdiği ülkelerde okulların daha uzun süre kapalı kaldığına dikkat çeken raporda, OECD ülkelerinin pandemi süresince eğitime ne kadar yatırım yaptığı bilgisi de yer aldı. Buna göre OECD ülkelerinin yüzde 60'ı pandemi süresince eğitime harcadıkları bütçeleri yükseltti.

Bütçenin eğitim alanında en çok harcandığı noktalar ise öğretmen sayısını artırarak sınıf mevcutlarını düşürmek, uzaktan eğitim için gerekli ekipmanları almak ve öğrenciler ek burslar sağlamak oldu.