2015 yılının en iyi uygulamalarından biri olan Microsoft Office Lens güncellendi. Bu güncelleme, kullanıcılara fotoğraflarının üstüne yazı yazabilme imkanı tanıyacak.

Microsoft Office Lens, onlar için küçük ama insanlık için büyük ve önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte, artık kullanıcılar fotoğrafların üzerine de yazı yazabilecek.

Eğer hala Office Lens’i kullanmadıysanız ya da tam olarak ne yaptığından emin değilseniz söyleyelim: Bu uygulama fotoğraflarınızı PDF, Word veya PowerPoint dosyasına çevirebilen ve bunları OneNote veya OneDrive’a kaydedebilen bir uygulama.

Ancak uygulamanın en ilgi çekici özelliği, beyaz tahtaya yazılan “şeyleri” kesip, ayarlayıp; okunur ve düzenlenebilir hale getirmesi. Son yayınlanan güncelleme ile beraber fotoğrafların üstüne de yazı yazabileceksiniz.

Yeni özelliğin adı Metin Açıklamaları (Text Annotations) olurken, mürekkepleme aracıyla beraber kullanılmak durumunda. Güncelleme yeni özelliğin yanı sıra, birtakım hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içeriyor. Microsoft’a göre, Android ve iOS sürümlerinin ikisi de bu güncellemeyi yakın zamanda alacak.