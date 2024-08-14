İngiltere Premier Ligi'nde yeni VAR sistemi için düzinelerce iPhone'dan oluşan bir sistem kullanılacak.

Futbolun belki de en tartışmalı kuralı olan ofsayt kuralının doğru uygulanması için çalışmalar yapılıyor. Bu konuda da en çok görev düşen birimlerden biri de VAR yani video yardımcı hakem. İngiltere Premier Lig'de VAR gözlemleri için iPhone kullanılacak.

Ofsayt kuralı ile ilgili en büyük eleştirilerden biri bu kuralın tespit edilmesinin oldukça zor olması. Bu yüzden de kameralar yardımıyla pozisyonlar inceleniyor. Öte yandan VAR da hem yüzde yüz başarılı olmaması hem de oyunun akışını bozması nedeniyle sık sık eleştirilere konu oluyor.

iPhone 14'ten ejderha!

NBA maçlarında da benzer bir sistem altyapısı sunan Genius, bu sorunu çözmek için onlarca iPhone 14'ün kullanıldığı "Dragon (Ejderha)" sistemi ile sorunu çözebileceğine inanıyor. Gelen açıklamaya göre her stada en az 28 iPhone 14 yerleştirilecek. Sonrasında da akıllı telefonlar, maçı ve pozisyonları her açıdan çekecek.

Otomatik tespit sistemi, oyun içerisinde önemli anları tespit edebilecek ve bazı kameraların çekim kalitesini geçici olarak yükseltebilecek. Bu görseller sonradan sisteme kaydedilirken yeniden küçültülecek. Sistem, oyuncuları maç içinde 7 ilâ 10 bin arası noktada tespit edecek.

Burada öne çıkan nokta ise iPhone'un yüksek frame-rate'e sahip olması. Saniyede 50 kareyi bulan çekim sayesinde daha doğru tespitlerde bulunmak mümkün oluyor.