Gündem Olan KYK Yurduna Fiber İnternet Döşenmeye Başlandı

Geçtiğimiz gün Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdundaki zor koşulları protesto eden öğrencilere yardım geldi. Otobüs seferlerini iki katına çıkaran İBB, aynı zamanda yurda fiber internet döşetmeye başladı.

Hatırlayacak olursanız dün sizlerle Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda protesto başlatan öğrencilerin haberini paylaşmıştık. Başakşehir'de bulunan bu yurda ulaşım sıkıntısı çeken öğrenciler, otobüs duraklarından yurda giden yolda birçok kez gasp yaşandığını belirterek şikayetlerini dile getirmişti. Öğrenciler, aynı zamanda yurttaki düşük hıza sahip internetten dolayı da muzdaripti.

Yurtta yaşanan olaylardan sonra popüler Twitch yayıncısı Jahrein, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte öğrencilerin yanında olduğunu belirtip, yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Jahrein'in bu çağrısına kulak vererek yurttaki imkanları iyileştireceğini dile getirdi.

Otobüs seferleri iki katına çıkarıldı

Belediye başkanı verdiği sözü tuttu ve bugün yaptığı paylaşımla birlikte KYK yurdunda çalışmalara başladıklarını duyurdu. Yurda ücretsiz internet hizmetini başlatan İBB, otobüs seferlerini iki katına çıkardığını ve söz konusu olayların yaşadığı mevkilere zabıtalar yerleştirildiğini dile getirdi.

Bu paylaşımın ardından Jahrein, "ben sizin megafonunuzum" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı iyileştirmeleri Twitter'dan paylaştı. Ünlü yayıncının yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Kss yurdundaki arkadaşlarla kontakttayım. Yapılanları takip ediyorum. 1- fiber döşeniyor 2- otobüs seferleri 2 katına çıktı 3- ibb wifi geçici çözüm olarak önerildi. Emeği geçen herkese öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Ses sizin sesiniz. Ben sizin megafonunuzum."