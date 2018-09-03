Uygun fiyatları ve kullanışlı olmaları sebebiyle dikkat çeken Chromebook'lar arasından, öğrenciler için en seçilesi olanları listeledik.

Chromebook'lar, 2011 senesinde ilk üretilmeye başlandığı andan itibaren hem eleştirildi hem de uygun fiyatı sebebiyle satışları devam etti. Pek çok farklı marka ile çalışan Google'ın, Chromebook'lar ile ilgili aldığı en büyük eleştiri ise cihazların fazla 'basit' olmasıydı. Ancak temel anlamda oldukça yeterli olan cihazlar, uygun fiyatları da düşünüldüğünde öğrenciler için oldukça mantıklı bir sebep ve biz de en başarılı ve kullanışlı Chromebook'ları sizin için listeledik.

Lenovo Chromebook 500e

Lenovo 500e, öğrenciler için en kullanışlı Chromebook'lardan biri. 360 derece dönebilen dokunmatik ekranı ve kalemi sayesinde öğrencilerin pek çok ihtiyacını aynı anda karşılayabilecek olan cihazın ücreti ise 300 dolar civarında.

ASUS Chromebook Flip

ASUS Flip ise özellikle güçlü bataryası ve hafif tasarımı ile dikkat çeken bir ürün. Ekranı tıpkı Lenovo Chromebook 500e'de olduğu gibi hareket edebilen cihazın fiyatı ise 250 dolar.

2018 Acer Chromebook 11

Acer Chromebook 11, katlanabilir ya da dokunmatik bir ekrana sahip değil ancak sıradan bir Chromebook arayanlar için en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Hem batarya ömrü ile hem de kullanışlı yapısı ile dikkat çeken Chromebook'un fiyatı ise 270 dolar.