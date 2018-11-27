YouTube, belli bir ücret karşılığında reklamsız hizmet sunan ve sadece abonelere özel içeriklere erişim sağlayan YouTube Premium'un öğrencilere özel tarifesini kullanıma sundu.

Geçtiğimiz yıllarda YouTube Premium kullanılmaya başlandı. YouTube Premium, tıpkı Spotify, Apple Music gibi aylık belli bir ücret karşılığında size reklamsız ve Premium üyelere özel içeriğe erişim sağlıyor. Yakın zamanda yapılan bir değişiklik sayesinde öğrencilere özel bir indirimli tarife sunuldu.

Eğer bir üniversite öğrencisiyseniz ve üniversiteniz size bir okul e-posta hesabı sağlıyorsa, bazı hizmetlerin Premium ücretlerindeki indirimden yararlanabiliyorsunuz. Buna örnek verecek olursak, Spotify öğrencilere 13.99₺ yerine 6.99₺ ücretle Premium hizmetini sunuyor.

YouTube Premium henüz Türkiye'de kullanılabilir değil, fakat Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bulunanlara 12.99$ gibi bir ücret ile sunulan hizmet, öğrenciler için yalnızca 6.99$. Bu ücretler YouTube Music Premium için de geçerli. Bütün bunlara ek olarak, 31 Ocak 2019 tarihinden önce kaydolan öğrenciler, bu hizmeti aylık 5.99$'a kullanabilecekler.

YouTube, henüz Premium veya Music hizmetini kaç kişinin kullandığını topluma açıklamadı. Fakat reklamsız YouTube hizmeti sağlayan YouTube Premium, tanıtıldığı ilk yıl olan 2016 yılında 1.5 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. YouTube, bu hizmetlerini özellikle son zamanlarda eklediği film, dizi gibi içeriklerle zenginleştirdiği için, olabildiğince fazla insanın kullanmasını istiyor.