  • Cumhurbaşkanı'ndan Burslar Hakkında Önemli Açıklamalar

Öğrencileri Krediler ve Burslar Hakkında Sevindirecek Önemli Açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmada öğrenci kredi ve burs ücretlerinin artırıldığını dile getirirken, yurt fiyatlarının ise sabit tutulduğunu belirtti.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine kredi ve burslar hakkında önemli haberler verdi. Kredi ve burs ücretlerinin artırılacağını söyleyen Erdoğan, yüksek öğrenim yurtlarının ücretlerinin ise artırılmayacağını söyledi.

‘’Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi-burs miktarını lisansta 500 TL’ye, yüksek lisansta 1000 TL’ye, doktorada ise 1500 TL’ye yükseltme kararı aldık.’’ diyen Erdoğan, ‘’Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını da günlük 8 liraya yükselttik. Öte yandan yüksek öğrenim yurtlarımızın fiyatlarında bu yıl hiçbir artışa gitmedik. Görüldüğü gibi eğitim-öğretim konusunda pek çok meseleyi çözdük. Bundan sonra kaliteye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum.’’ dedi.
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Öğrencilerin hep burs istediğini, krediye pek yanaşmadıklarını dile getiren Erdoğan, ‘’Bir sıkıntımız var. Nedense öğrencilerimiz hep burs istiyorlar. Krediye pek yaklaşmıyorlar. Niye yaklaşmıyorsun krediye? Kredinin de sana sağladığı ayrı avantajlar var. İş bulduktan sonra bunlar faizsiz bir şekilde geri ödenecek olan adeta burstur.’’ şeklinde konuştu.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-onemli-aciklamalar-40975343
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