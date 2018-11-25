Eğer küçük oyunlarıyla sınıfa attırdığı kahkahalarla hatırladığınız bir öğretmeniniz olduysa, bu listedeki tüm 'anılar' suratınızda bir gülümseme bırakacak.

Öğretmen, okul ve ders kelimeleri pek çoğumuza stresli sınavları ve sabah bölünen uykuları hatırlatsa da aslında eğlenceli anlar da her zaman için var. Hatta öyle ki kimi öğretmenlerimizi her zaman bu eğlenceli anılarla hatırlıyoruz ve eğer bunu başarabilirsek de okula gitmenin neden keyifli bir yanı olduğunu fark ediyoruz.

Bu listemizde de öğrencileri tarafından hep gülümseyerek hatırlanacak 10 yaratıcı ve komik öğretmene yer verdik. Keyifli okumalar.

“Öğretmenim, yangın tatbikatı sırasında hiçbir öğrencinin kaybolmadığından emin olmak için kendi yüzünün resmini tutuyor.”

Bir öğretmenin 70 saatini harcayarak hayata geçirdiği Harry Potter temalı sınıf

“El Sanatları öğretmenimiz, yanlış kullanılan araçlar için bir mezarlık yaptı.”

'Sanat sınıfımıza yeni öğrenciler katıldı. Öğretmenimiz ise listenin yeni bir fotokopisini çıkarmak yerine yeni gelen öğrencileri listeye çizdi'

Müzik öğretmenlerinin kapısına, her öğretmen için farklı bir ritimle çalmanız gerektiğini gösteren eğlenceli bir not asılmış.

Cadılar Bayramı'nı kutlamayı hiçbir zaman atlamayan bir öğretmen. Kostümü de oldukça sevimli.

''Aşçılık öğretmenimiz bu zavallı pizzayı tahtaya astı.''

*Fırınların zamanlayıcıya sahip olmasının bir sebebi var.

''İngilizce öğretmenim, bir sandalyeyi çenesinde dengede tutabiliyor''

''Yeni matematik öğretmenim büyük bir 'The Lord of the Rings' hayranı''

''Beden eğitimi dersinde bir top kaybettik. Bu da beden eğitimi öğretmenimizin topu nasıl indirmeye çalıştığının fotoğrafı''