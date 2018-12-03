Öğretmenler Öneriyor: Çocuklar Kodlama Öğrenmeli

Geleceğin meslekleri arasında yer alan bilgisayar bilimlerinin, çocukların günlük hayatlarında da çok faydalı olduğu açıklandı.

Çağımızın ve geleceğin en önemli meslekleri, yazılımcılık ve bilgisayar teknolojileriyle ilgili olan meslekler. Gelişen teknoloji, yapay zeka, robotlar derken günlük yaşamımızda aslında her şey birer yazılım ile kontrol edilir hale geldi. Peki bu boyutta önem teşkil eden bir alanda, gereken nitelikli insanlar kolaylıkla bulunabiliyor mu?

Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası (Computer Science Education Week) etkinlikleri kapsamında, teknoloji devi Microsoft ve YouGov, 540 öğretmen arasında bir anket düzenledi. Ankette öğrencilerin kodlama öğrenmesinin ne kadar gerekli olduğu, kodlama öğrenmek için gerekli kaynakların olup olmadığı, mevcut eğitim sisteminin konu ile ilgili yeterliliği ve eğitimcilerin konuya hakimiyeti gibi başlıklar sorgulandı.

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, kodlamanın mutlaka öğrenilmesi gereken bir kavram olduğunu belirtti. Gelecekte çocukların çok daha iyi bir kariyer elde edebilmesi için gerekli yazılım yeteneklerinin dışında; kodlama öğrenirken oluşturulan algoritmalar, kişilerin problem çözme yeteneklerini, analitik zekalarını ve mantıksal algılarını da geliştiriyor. Bu nedenle küçük yaştan itibaren bu eğitimi alan çocukların, hızlı karar verebilme ve olaylara daha rasyonel yaklaşabilme gibi becerileri ortaya çıkıyor.

Öğretmenlerin memnun olmadıkları konu ise eğitim müfredatında bu konulara yeterince ağırlık verilmeyişi, piyasada yeterli ücretsiz kaynak bulunmayışı ve aynı zamanda da kendilerinin de bu konuda eğitim verecek kadar bilgiye sahip olmayışları oldu.

Google, Microsoft, Apple gibi teknoloji devleri, son yıllarda ücretsiz kodlama etkinlikleri düzenleyerek, çocuklara temel bilgileri aşılamaya çalışıyor. Bunun yanı sıra code.org gibi online platformlar da bu konuda ilerlemek isteyen kişilere oldukça eğitici bir ortam sunuyor. Microsoft ise bu sene code.org platformuna, çalışmalarını daha da geliştirebilmesi için tam 10 milyon dolar bağışlayacak.