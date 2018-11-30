Sosyal medyada BaBaLaTV kanalıyla ve P!nç programıyla bilinen Oğuzhan Uğur'un başrolünde olacağı Borç Harç filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Borçlarından kurtulmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alan Borç Harç, Efe Hızır'ın yönetmenliğinde ve Hasan Karakuş'un senaristliğinde vizyona girmeye hazırlanıyor. Oğuzhan Uğur'un canlandırdığı Murat, bir televziyon kanalında troll haberler yaparak geçimini sağlamaktadır.

Evlilik hazırlıkları içerisindeki Murat, süreç içerisinde kız arkadaşının bitmek bilmeyen istekleriyle başa çıkmaya çalışır. Büyük bir borç batağına saplanan Murat, kendisini bir anda bir TV kanalının başında bulur.

18 Ocak 2019'da vizyona girecek olan filmin fragmanını hemen yukarıdan izleyebilirsiniz. Gelen yorumlar, fragmanın pek de beğenilmediğini gösteriyor. Bakalım nasıl bir filmle karşılaşacağız.