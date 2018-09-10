YouTube Türkiye’de kendisine has formatıyla geçtiğimiz yılın en hızlı yükselen isimlerinden olan Oğuzhan Uğur, Ekşi Sözlük üzerinden kendisi hakkında kötü yorum yazanlara tartışmalara neden olan bir yanıt verdi.

Murat Engin Ekin’in YouTube kanalı MuratAbiGF’ye konuk olan Oğuzhan Uğur, son dönemin en başarılı içerik üreticilerinden birisi. BaBaLa TV ile kısa sürede başarılması güç olan etkileşim oranlarına ulaşan Uğur, bir süredir müzik işlerinden elde ettiği geliri de bu kanala yatırdığını belirtiyor.

Geçtiğimiz dönemde, 1 yıllık yayın gelirini Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlayan BaBaLa TV, Oğuzhan Uğur’un deyimiyle “bir tür yeni medya televizyonu” olmak için çalışmaya devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen sözlük platformu Ekşi Sözlük’te ise Oğuhan Uğur’un hızlı yükselişinin ardından çok sayıda yorum yapıldı.

MuratAbiGF kanalına konuk olan Oğuzhan Uğur, Ekşi Sözlük’teki olumsuz yorumlar üzerine tartışılacak bir tepki verdi (12:03):

Kendisi hakkında 215 sayfayı aşkın mesaj paylaşımı yapılması konusunda sorular alan Uğur, özellikle olumsuz söylemleri dile getiren Ekşi Sözlük yazarlarını hedef aldı. Uğur, “O 215 kişiyi satın alır, ahırda çalıştırırım” diyerek, bir bakıma negatif değerlendirmeleri nasıl karşıladığını da belirtmiş oldu.

Normalde yayınladığı videolarda eleştiri kültürünün önemine değinmesi dolayısıyla Oğuzhan Uğur’un bu sözleri, Ekşi Sözlük üzerinde doğrudan başlık olarak yer aldı. İfadeleri duyan Ekşi Sözlük yazarları, bu kez söz konusu başlık altında daha da sert eleştrilerde bulundular.

Bakalım Oğuzhan Uğur ve kendisini çok da sevmediği anlaşılan Ekşi Sözlük yazarları arasındaki bu gerilim nasıl sürecek.