Antalya'da Murat Tokmak isimli bir vatandaş, girdiği iddiayı kaybetmesi üzerine hurdacıdan satın aldığı bir aracı 11 bin okey taşıyla kapladı. Tokmak, kapladığı aracın görünümünden fazlasıyla memnun olsa da trafik polisleri, hurda araç ile trafiğe çıkmaktan 2.605 TL para cezası kesti.

2017 yılında bir şans oyunundan 15 milyon 250 bin TL ikramiye kazanan otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, daha önce bir aracının tavanını keserek arkasını havuz yaptığı ve bu şekilde araç ile trafiğe çıktığı, bir aracının ise tavanını keserek içine ahşap teras oluşturup mangal monte ettiği için trafik polislerinden ceza yemişti.

Kısa süre önce gerçekleşen bir başka olayda ise Tokmak, arkadaşlarıyla okey oynarken bir iddiaya girdi ve söz konusu iddiayı kaybetti. Murat Tokmak, ceza olarak ise bir aracını okey taşlarıyla kaplayacağının sözünü verdi ve sözünü de tuttu. 4.000 TL’ye satın aldığı 1974 model bir otomobili okey taşlarıyla kaplayan Tokmak, araç bu haldeyken trafiğe çıkmayı da ihmal etmedi.

4 bin TL'lik hurda aracı okey taşlarıyla kaplamak için 11 bin TL harcadı

7 bin TL’ye satın aldığı 11 bin okey taşı ve 65 takoz ile yaklaşık bir haftalık bir çalışma sonucunda aracını kaplayan Tokmak, aracın bu sıra dışı haliyle bir test sürüşüne de çıktı. Daha önce de pek çok modifiye edilmiş “garip” araçla trafiğe çıkan Tokmak, bu durumu fazla garipsemese de trafikteki diğer sürücüler okey taşlarıyla kaplı otomobili görünce epey şaşırdılar ve fotoğrafını çektiler.

Söz konusu araç ile ilgili açıklamalarda bulunan Murat Tokmak, “Karantina günlerinde okey (arkadaşlarla) oynuyorduk. Okeyde iddiaya girdik. Ben, eğer yenilirsem arabamı okeyle kaplayacağımı söyledim. Dememe kalmadı ikinci turda yenildim. Ben de sözümü yemedim. Arabayı hurdacıdan aldık, taşları da kapanan kıraathanelerden aldık. Kapandıkları için iş yapamıyorlardı. Gerçekten çok ihtiyaçları varmış. Biz de destek olmak istedik. Yapıştırıcıyla beraber kapladık aracı. 11 bin taş var üzerinde, bunun yapıştırıcı, taşı, araçla birlikte maliyeti 11 bin lirayı buldu. Zevk aldık yaparken. Türkiye’de olmayan bir şey yaptık ve gayet de güzel oldu” dedi.

Trafik polisleri, 2.605 TL ceza keserek okey taşlarıyla kaplı aracı trafikten men etti

Aracın genel olarak olumlu tepki aldığını belirten Tokmak, “İlginç bir şey gördükleri zaman, biz de gururlanıyoruz. Aracı bu sefer sadece kapladık. Kapamak yasak değil. Sadece işyerinin önünde taşlar düşüyor mu diye bakmak için test sürüşü yaptık. Ama yine ceza yiyeceksek de devletimize saygımız sonsuz.” ifadelerini kullanmıştı ki Antalya Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tokmak’ın işyerine geldi ve hurda araç ile trafiğe çıktığından dolayı 2 bin 605 TL para cezası keserek aracı otoparka çekti.

Cezanın ardından yeni açıklamalarda bulunan Tokmak, “Yine beklediğimiz oldu. Daha öncekileri ödedik, bu da taze taze yeni yedik. İyi bitirdiler. Bitişi de öyle bir verdi ki ömür boyu bir daha da oynama der gibi. Okeyde yenildim, arabamı kapladım. İnşallah polisler bana okey atmaz dedim ama öyle bir okey attılar ki çifte okey. Emniyet güçlerimize saygımız sonsuz, yapacak bir şey yok. Bu arabayı almazlar diye umut etmiştim, yine aldılar. Bir dahaki projemi alamayacaklar” ifadelerini kullandı.