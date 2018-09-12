Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, velilerin çocuklarının harcamalarını elektronik ortamda takip edebilecekleri ve kantinlerde nakit kullanımını ortadan kaldırmayı hedefledikleri 'kart' uygulamasına geçtiklerini açıkladı.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte, gözler okul kantinlerine çevrildi. Kantinlerde gerekli denetimlerin yapıldığını ve öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını belirten TKİEDF Başkanı Osmanoğlu, "Nakit taşımayarak; öğrencileri uyuşturucudan, gasptan, kötü alışkanlıklardan korumayı arzuluyoruz" dedi.

17 Eylül'de, İstanbul'da 500 pilot okulda uygulamaya başlanacak olan dijital ödeme sistemi 'Papara Card' ile hem veli, hem öğrenci, hem de kantincilerin memnun olması hedefleniyor. Osmanoğlu, pilot uygulama sonrasında önce İstanbul'da, ardından da Türkiye genelindeki bütün kantinlerde bu uygulamanın hayata geçeceğini kaydetti.

Çocuğun ihtiyacı kadar para yükleniyor

'Papara Card' sisteminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından onaylı olduğunu dile getiren Vahap Osmanoğlu, şöyle konuştu:

"Aileler, kartı, 17 Eylül'den itibaren okul kantinlerinden ücretsiz alabilirler. Eğer isterlerse; kart hem kantinde, hem de dışarıda geçerli olur. Aynı zamanda da hijyenik, çünkü parada çok mikrop var. Ayrıca çocuğun okula gidip-geliş saatini de veli kart sayesinde görebilecekler. Veli isterse 5 lira, 10 lira, 50 lira da yükleyebilir. Yani çocuğunun ihtiyacı kadar para yükleyebiliyor. Temassız, ekrana göstererek alışveriş yapacaklar. Kantinciler için de avantajı şu, işlemler biraz daha seri olmuş olur. Para üstü, bozuk para derken çok zaman geçiyor."