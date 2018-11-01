Okul Öncesi Eğitimde Türkiye, 41 Ülke Arasında Sonuncu

UNICEF tarafından yayınlanan ve 41 sanayileşmiş ülkedeki eğitim eşitliğini inceleyen rapora göre Türkiye, okul öncesi eğitimde son sırada yer aldı.

Türkiye'de eğitim sisteminin durumu ortada. Girdiğimiz hemen her değerlendirmeden de boynumuz bükük ayrılıyoruz. Bu başarısız serinin son halkası da UNICEF'in yayınladığı rapor oldu.

Listenin 41. ve son sırasında bulunan ülkemizde okul öncesi eğitime katılım oranı yüzde 68,8 iken, bir üstümüzde bulunan ABD için bu rakam yüzde 86;8

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun "adil olmayan bir başlangıç" raporunda 41 ülke değerlendirildi. Avrupa merkezli Innocenti tarafından hazırlanan raporda AB ve OECD verileri değerlendirildi. Bu veriler dışında evebeynlerin eğitim seviyesi, etnik köken, cinsiyet, okul türü gibi etkenler de değerlendirmeye alındı.

Araştırma sonuçlarına göre 16 ülkede yoksul kesimin çocukları iyi bir eğitime ulaşamıyor. Okul öncesi eğitimde eşitlik açısından Litvanya, İzlanda ve Fransa en üst sırada yer alırken, Türkiye en alt sırada yer alıyor.

İlk ve orta öğretim için yeterli veri olmaması nedeniyle Türkiye listeye alınmazken, Hollanda, Letonya ve Finlandiya ilk öğretimde, Letonya, İrlanda ve İspanya ise 15 yaş grubunda eğitim eşitliğinin en yüksek olduğu ülkeler. Malta ve İsrail her iki alanda da listenin en aşağısında kalan ülkeler olarak dikkat çekiyor.

Göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde ise göçmenlerin imkanları daha kısıtlı oluyor. 25 ülkeden 21'inde ilk kuşak, 15'inde ise ikinci kuşak göçmen öğrenciler yaşıyor. Bu öğrencilerin eğitim başarısı yaşıtlarından daha düşük.